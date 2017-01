Un Parque Nacional insurrecto desafía a Trump a base de evidencias científicas

Este fin de semana estalló la polémica cuando la cuenta de Twitter US National Parks Services (la agencia que gestiona los Parques Nacionales estadounidenses) fue temporalmente cerrada tras retuitear imágenes en las que se comparaban las investiduras de Donald Trump y Barack Obama.

Cuando parecía que volvía la calma, la cuenta del Badlands National Park, situado en Dakota del Norte, ha publicado una serie de tweets (ahora eliminados) sobre los efectos del cambio climático.

Esto se ha interpretado como un acto de insurrección y un desafío a Trump. Según dijo a BuzzFeed un funcionario de National Parks, sin embargo, los mensajes fueron publicados por un "exempleado".

A pesar de que los tweets han sido eliminados y de que otras cuentas oficiales no están compartiendo nada al respecto, han aparecido cuentas "alternativas", como @BadHombreNPS, que ha manifestado su apoyo a Badlands National Park.

Hey, friends. Here to support @BadlandsNPS with the science facts they can no longer share! — BadHombreLands NPS (@BadHombreNPS) 24 de enero de 2017

@AltNatParkSer, que dice ser el equipo no oficial de "resistencia" de US National Parks Services ha mostrado una actitud más desafiante. Algo que se ha evidenciado en uno de sus tweets: "Señor Trump, tal vez nos hayas echado oficialmente. Pero con evidencias científicas e internet nuestro mensaje llegará".

Sin embargo, por el momento, no se ha verificado que los responsables de la cuenta sean empleados del parque.

Can't wait for President Trump to call us FAKE NEWS. You can take our official twitter, but you'll never take our free time! — AltUSNatParkService (@AltNatParkSer) 25 de enero de 2017

We promise 100 percent that we include environmental scientists and far too much coffee. #ResistTrump https://t.co/dV5DZjtmfh — AltUSNatParkService (@AltNatParkSer) 25 de enero de 2017

US Parks National Services ha indicado que en ningún momento se les instó para que borraran los tweets. Pero optaron por hacerlo porque su cuenta había quedado en un "compromiso".

[Vía The Guardian]