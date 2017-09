La actriz Natalie Morales ataca duramente al paparazzi que fotografió debajo de su vestido

Getty.

Para Natalie Morales, el estreno de Battle of the Sexes fue uno de los "momentos más felices de su vida".

Por desgracia, la alegría duró poco: Un paparazzi con pocos escrúpulos aprovechó el momento de la alfombra roja para conseguir un plano rebuscado en el que se podía ver la vagina de Morales. Obviamente, en cuanto tuvo las fotos, le faltó tiempo para venderlas.

La actriz, que ha aparecido en series como Girls, Parks and Recreation y Santa Clarita Diet, ha denunciado su experiencia a través de Twitter.

So someone sent me photos of me having what they called a "wardrobe malfunction" at last weekend's premiere of Battle of the Sexes... 1/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"Así que alguien me ha enviado fotos de mí teniendo lo que llaman un 'fallo de vestuario' en la premiere de Battle of Sexes del fin de semana pasado".

.. which was one of the happiest moments of my life thus far. These are pictures they PURPOSELY took up my skirt TO GET A SHOT of my vag 2/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"El cual fue uno de los momentos más felices de mi vida de lejos. Estas fotos están hechas a propósito para ver el interior de mi falda y conseguir un plano de mi vagina".

These are photogs who go to red carpets to take photos of women.. to what, embarrass them? Because they have bodies under clothes?... 3/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"Estos son los fotógrafos van a las alfombras rojas a sacar fotografías de mujeres ¿para qué? ¿para avergonzarlas porque tienen cuerpos debajo de la ropa?".

So you're gonna come to an event that I've waited my whole life for, that I'm super proud of, to try and exploit my body? For your gain? 4/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"¿Así que vas a venir a un evento para el que llevo esperando toda mi vida, en el que me tengo que sentir super orgullosa, para intentar explotar mi cuerpo en tu propio beneficio?".

Not that it would be ok at any time, but you know, this specifically, is a red carpet, so I'm there for you. There's a silent contract..5/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"No es que eso estuviese bien en ningún momento, pero ya sabes, en este en concreto, es una alfombra roja. Hay un contrato silencioso".

I'm there to promote my movie, you're there to take pics you can sell. Pics I'm POSING for, that I've agreed to. 6/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"Estoy aquí para promocionar mi película, vosotros estáis aquí para sacar fotos que podáis vender. Fotografías para las que estoy POSANDO, con las que tengo que estar de acuerdo".

Pictures of my face and body, covered in whatever way I see fit. I didn't pose for you to angle your camera up my skirt. And yeah, 7/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"Fotos de mi cara y mi cuerpo, cubiertos de la forma en la que yo lo considere apropiado. Yo no posé para que tú buscases mi vagina con el ángulo de tu cámara".

It's a high-ass slit because I like the way my leg looked & I wanted to get me some of that Angie look, but I wasn't showing you my bits 8/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"Sí, es una raja hasta arriba, me gustaba como se veía mi pierna y quería conseguir ese look a lo Angelina Jolie, per no os estaba enseñando mis partes".

Also, JOKES ON YOU, I was wearing skin colored underwear so you can't actually see my bits. But if you could? I wouldn't be embarrased 9/ — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"Además, el ridículo es tuyo Llevaba interior color carne, así que no puedes verme las partes. ¿Pero, y si hubieras podido? Yo no hubiera estado avergonzada".

But YOU should be. What a disgusting, horrifying job you have. 10/10 — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"Pero tú deberías estarlo. Tienes un trabajo asqueroso y horrible".

Este tuitero tuvo la cara de culparla a ella de la falta de ética de él.

It looks like you intentionally held the slit open Not the photogs fault for snapping that in the slightest. Malfunctions aren't their fault — Mike brown (@Mylilponybrony) 26 de septiembre de 2017

"Parece que intencionalmente sujetas raja del vestido abierta. No es culpa del fotógrafo ni en lo más mínimo. Los fallos de vestuario no son su culpa".

Pero Morales fue muy clara al defenderse.

I didn't hold it open & show my vagina. I was walking. If they "accidentally" took a pic of something unintended they shouldn't sell it. https://t.co/hLWsUokcEG — Natalie Morales (@nataliemorales) 26 de septiembre de 2017

"No la sostuve abierta y enseñé mi vagina. Estaba andando. Si 'accidentalmente' tomaron una fotografía de ago inintencionado no deberían venderla".

Y, para rematar, Lena Dunham apareció en escena.

Ugh I'm so sorry. You're a gorgeous queen. I'm happy to trade in pics of my vagina at a time I actually didn't wear underwear.

— Lena Dunham (@lenadunham) 26 de septiembre de 2017

"Uh, lo siento. Tú eres una reina preciosa. Estoy contenta de ofrecer fotos de mi vagina de aquella vez que no llevé ropa interior".