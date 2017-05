En India ha nacido una cabra cíclope, y está sobreviviendo contra todo pronóstico

Desde hace días, a una pequeña casita del pueblo indio de Assam se acercan decenas de visitantes que quieren ver en persona al animal sagrado del que tanto han oído hablar.

El pasado diez de mayo una de las cabras de Mukhuri Das dio a luz a un cabritillo negro con un solo ojo enorme en el centro de la frente. El animal sufre de ciclocefalia, una deformidad que se produce cuando, durante el desarrollo del cerebro éste falla en dividirse en dos hemisferios. Como consecuencia, en el cráneo se genera solo una cuenca ocular.

El ciclopismo puede darse por fallos genéticos o por toxinas ingeridas por la madre durante el embarazo, y casi siempre suele darse en mamíferos (incluidos humanos), aunque en 2011 se encontró un ejemplar de tiburón cíclope entre otros perfectamente sanos.

Más que sagrado, el caso de esta cabra es un milagro. Aunque los veterinarios, que no supieron determinar la causa de la condición, estaban convencidos de que el animal no sobreviviría más de un par de días, la cría (que de momento no tiene nombre) lleva viva ocho días, y por el momento no se la ve apática o enferma. Por norma general los seres con ciclopía no suelen sobrevivir más de unas pocas horas.

Los fallecimientos prematuros asociados con esta patología se deben a que siempre suele ir acompañada de otras deformidades físicas, como ausencia de nariz y subdesarrollo cerebral. En el caso de esta cabra, por ejemplo, su mandíbula es excesivamente corta, su nariz está subdesarrollada y le faltan varios dientes, una oreja, los párpados y las pestañas.

Para Das, esta cabra solo puede ser un buen presagio para su familia, “Creo que esta cabra traerá suerte a mi hogar”, dijo a National Geographic.

[Vía National Geographic]