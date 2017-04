Acaban de descubrir una grieta anómala en el glaciar más grande de Groenlandia

El glaciar Peterman, la masa de hielo más grande del hemisferio norte, se ha agrietado de una forma anómala sin que nadie se diera cuenta. La NASA ha publicado las preocupantes imágenes en las que se aprecia una fisura que amenaza con liberar un enorme iceberg al mar Ártico. Aunque las grietas suelen ser comunes en las extensiones de los glaciares, el problema es que ésta se ha originado en un lugar inusual.

Alertados por una imagen que posteó el científico holandés Stef Lhemitte en su Twitter, un equipo de la Operación IceBridge de la NASA, encargado de documentar el cambio del hielo polar, mandó sobrevolar la zona de Groenlandia.

" Vi una línea pequeña y pensé 'esto parece algo nuevo'", explicó a la CNN Lhemitte, que estudia las imágenes satélites, observó que llevaba allí desde julio de 2016 y envió el tweet.

Is this recent internal crack in #Petermann glacier the prelude of a new @Petermann_ice island? 1/5 pic.twitter.com/V8qKF1MwmC