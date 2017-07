La NASA captura impresionantes imágenes de masiva tormenta de Júpiter

Getty

La sonda espacial Juno ha podido capturar las imágenes más cercanas que se poseen de la gran tormenta de Júpiter, conocida como la Gran Mancha Roja. El misterioso ciclón, que alcanza 1,3 veces el tamaño de la Tierra con 16.350 kilómetros de ancho, es uno de los fenómenos más fascinantes del Sistema Solar.

Las fotografías, que Juno tomó en un sobrevuelo el lunes a 9.000 kilómetros de altura, permiten arrojar luz sobre la tempestad. La Gran Marcha se lleva registrando desde 1830 con telescopios y sondas espaciales pero ahora se han conseguido las mejores instantáneas.

" Hay un montón de misterios que todavía están sin resolver sobre la tormenta. Exactamente qué es lo que causa el color rojo y qué energía es la que está impulsando la tormenta", explicó Jared Espley, científico del programa de Juno de la NASA, a The Guardian.

La nave espacial se lanzó en 2011 y entró en la órbita de Júpiter en julio de 2016 tras un viaje de 2,8 billones de kilómetros. La misión pretende estudiar el interior del planeta, su atmósfera o la magnetosfera. Juno orbita cerca de la superficie del Júpiter durante unas pocas horas cada 53 días, por lo que el próximo septiembre se tomarán más datos de otras características del que se cree que es el planeta más viejo de nuestro trozo de Universo.

El objetivo también es averiguar qué es lo que está ocurriendo debajo de los nubes para poder esbozar un mapa del interior. Mientras se esperan dar respuesta a los interrogantes, Juno nos deja observar la bella de la tormenta perfecta.

