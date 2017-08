La NASA busca a gente para defender la Tierra de formas de vida alienígena

Es una constante de la ciencia ficción: una expedición espacial encuentra algún tipo de organismo desconocido, puede ser una criatura enorme y terrorífica o un simple microbio, y se lo traen de vuelta a casa, ya sea queriendo o sin querer. Luego... pasa lo que pasa.

Vale, Life es solo una película, otro título más en una larga lista de filmes que giran alrededor de la hipótesis de una infección alienígena, pero describe una preocupación real, si no en las formas, sí en el fondo. Tan real que la NASA cuenta con una Oficina de Seguridad y Garantía de Misiones para la Protección Planetaria, un organismo con base en Washington cuya misión fundamental es “evitar la contaminación biológica o de componente orgánico en la exploración humana o robótica del espacio”.

Resulta que esa oficina necesita cubrir una vacante, y la oferta de trabajo es pública y abierta a cualquiera.

