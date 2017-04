Las embarazadas de Mosul dan a luz donde pueden mientras huyen del ISIS

Getty

Layla tiene tres días de vida y nació entre los escombros de una casa abandonada de Mosul. Nació entre las bombas y los disparos que enfrentan al Ejército iraquí y al Estado Islámico. Su madre Rehab, tiene 17 años. Estaba a punto de salir de cuentas cuando la violencia en su barrio la obligó a ella y a su familia a huir en mitad de la noche. Rehab se caía sin parar mientras intentaba escapar de la ciudad y se puso de parto en el camino.

"Me puse de parto en la carretera. Tenía mucho miedo por mí y por el bebé, pero mi madre y otra mujer me ayudaron", ha contado Rehab a la ONG Save The Children.

La batalla que tiene lugar en Mosul desde hace más de cinco meses está forzando a cientos de mujeres a huir de la ciudad para salvar sus vidas. Muchas están embarazadas y algunas son menores de edad, como Rehab.

En la actualidad, la familia de Rehab está el centro de recepción de Hamam Al Alil, el principal punto para quienes huyen de Mosul y donde más de 242.000 personas se han registrado desde que comenzó la ofensiva.

La mayoría de personas se reubica rápidamente y reciben ayuda de ONG que les distribuyen artículos de higiene, agua y kits para recién nacidos, además de construir y limpiar letrinas en el centro de recepción. El problema es que centros como el de Hamam Al Alil están apunto de desbordarse.

Lubna es otro de los bebés que también nació entre el horror del conflicto. Su madre, Reem, de 15 años, estuvo de parto dos días, pero no pudo tener asistencia médica por la violencia en su barrio.

"Su parto fue muy duro, muy muy duro, pero no podíamos hacer nada por la violencia en las calles. Habían matado a mi hermano y queríamos irnos, pero Reem estaba demasiado débil, así que nos quedamos cinco días y después huimos. Gracias a Dios Lubna está bien, pero estamos muy preocupados por ella, por si se pone enferma en un sitio como este", contó la madre de Reem.

Desde el comienzo de la batalla, el Estado Islámico utiliza a los civiles como escudos humanos. Además, Mosul está muy afectada por la escasez de comida, agua y medicamentos, y lo poco que hay es utilizado por los yihadistas para sus tropas.

"Bebés muy pequeños, algunos de días o de semanas de vida, y sus madres, algunas de 15 años, no tienen la ayuda que necesitan. Con 325.000 personas desplazadas desde que comenzó la ofensiva en Mosul y miles llegando cada día, es imperativo que consigamos más fondos para ayudar a las madres y a los bebés que están comenzando sus vidas en los campos", señaló el director adjunto de Save The Children en Irak, Aram Shakaram.

Aun quedan 750.000 civiles atrapados en la parte oeste de la ciudad, después de que las fuerzas iraquíes y la coalición internacional tomasen la parte oriental el pasado mes de enero. Solo durante el mes de marzo, más de 157.000 personas han arriesgado su vida para huír de la ciudad, el principal bastión de Estado Islámico en Irak.