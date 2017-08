La esposa de Mugabe es acusada de agresión a una modelo sudafricana

La modelo de 20 años Gabriella Engels estaba en su habitación de hotel de Johanesburgo cuando, de repente, una mujer acompañada de diez guardaespaldas irrumpió en el cuarto y empezó a golpearle con un enchufe en repetidas ocasiones.

Después del ataque, la joven acusó a la primera dama de Zimbabue, Grace Mugabe, de ser la agresora, según informó The Guardian. Y colgó una foto con sus heridas en las redes sociales.

Dos hijos del autoritario primer ministro Robert Mugabe, Robert y Chatunga, estaban en la habitación contigua a donde descansaba la modelo. Poco antes, los chicos y la modelo se habían encontrado.

Autoridades de Zimbabue confirmaron a Reuters que la esposa del mandatario regresó al país, aunque negaron las acusaciones.

Un portavoz diplomático de Sudáfrica afirmó que la señora Mugabe estaba de visita personal y no profesional en el país, por lo que el gobierno no se vería implicado.

I have to more injuries at the back of my head pic.twitter.com/fz3olUz9tN