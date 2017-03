Mr. Gay Syria: el certamen que ha ayudado a sirios gays a sobrevivir a la guerra

Desde que comenzó la guerra de Siria, sirios homosexuales han sido perseguidos y asesinados por el Estado Islámico. Algo que ha hecho que muchas personas únicamente les asocie con hombres que son arrojados de los tejados por el grupo terrorista.

Pero son mucho más que eso.

Para que la gente también se acuerde de los que han sobrevivido, Mahmoud Hassino, que trabaja con refugiados LGTBI en Berlín, tuvo la idea de hacer un concurso de belleza , Mr. Gay Syria, que consistiría en encontrar al candidato sirio idóneo para competir en Gay World 2016.

El proceso de búsqueda fue retratado por Ayse Toprak, en el documental también llamado Mr. Gay Syria, a partir de la experiencia de un conjunto de sirios gays que, mientras vivían en Estambul como refugiados, se preparaban para el certamen. Para conocer su realidad, The Guardian ha hablado con Toprack.

"Mahmoud estaba harto de que todo el mundo asociara a los sirios gays con esos asesinatos, por lo que con el certamen quería decir: ' Mira, vivimos y luchamos. Quería que el mundo supiera de los sirios gays que están vivos, no solo de los muertos'", dijo Toprak.

El concurso fue una forma de sobrevivir y de lidiar con las desgarradoras experiencias por las que habían pasado . Porque, mientras planeaban como conquistarían al jurado y practicaban sus trucos, se olvidaban de la persecución que habían sufrido y del estado devastador en el que se encuentra su país. Aunque solo fuese por unos instantes.

Así lo muestra Hussein, un peluquero que oculta su sexualidad a su familia y que tiene una hija; Omar, un cocinero que se gana a todos con su simpatía; y Wissam, que pretende ganarse a los jueces luciendo unas orejas de Minnie Mouse, tacones y unos pantalones provocadores.

"El concurso en sí fue muy festivo. Es parte de su lucha, ya que quieren reír y divertirse para mantenerse con vida. Todos los que estaban en esa habitación se sentían orgullosos de ser quienes eran", dijo Toprak.

Sin embargo, cuando ya tenían un ganador para que fuera al concurso, que se celebraría en Malta, se encontraron con un problema: no le dieron el visado para viajar. Un contratiempo que no pudieron solucionar, ya que a pesar de que desde Mr. Gay World dicen luchar por los derechos humanos, los organizadores no le dieron la posibilidad de presentarse a través de Skype.

No pudieron participar en el certamen, pero ya habían hecho su propio concurso y tenían a su ganador. Un ganador que salió después de varios días en los que sintieron que eran mucho más que un objetivo a perseguir y a asesinar por terroristas. Eran personas. Eran supervivientes y aún les quedaba toda una vida por delante.

Como dijo Hassino: "¿quién celebraría un concurso de belleza en medio de esta crisis? ¡Es una locura! Pero, en realidad, es una forma de sobrevivir".

[Vía The Guardian]