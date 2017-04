La 'niña Mowgli' encontrada en India... no fue criada por monos

Una niña de 8 años encontrada desnuda en mitad de una reserva natural en la companía de un grupo de monos. Que no sabe hablar. Que no entiende ningún lenguaje verbal. Que come sin usar las manos y camina a cuatro patas como un animal. Las autoridades indias lo tuvieron claro: todo parecía indicar que estaban ante un nuevo caso de niña feral, una pequeña salvaje crecida entre aquellos animales. Pero las primeras impresiones a menudo engañan.

Cuando medios de todo el mundo empezaron a hacerse eco a principios de semana del caso de la 'niña Mowgli', la versión oficial que trascendió es la que se correspondía con el momento del hallazgo, hace ya dos meses, de la niña. Las cosas han cambiado mucho desde entonces.

Desde su traslado al hospital, la niña ha evolucionado rápidamente. Por ejemplo, ya camina perfectamente erguida y come alimentos sólidos propios de una dieta humana normal. Por eso, los doctores ahora creen que no están ante una niña feral, sino que se trata de una niña física y mentalmente discapacitada que habría sido recientemente abandonada por su familia o sus cuidadores en mitad del santuario natural de Katarniaghat.

“Cuando la encontraron, se comportaba de forma violenta. No tenía hábitos higiénicos, no se comunicaba. Así que se dio por hecho que llevaba mucho tiempo viviendo en la jungla”, comenta Ankur Lal, jefe médico del distrito de Bahraich, en declaraciones a The Guardian. “Inicialmente gateaba, pero ahora camina de forma normal. Eso nos lleva a pensar que no lleva en la jungla desde su nacimiento”.

En el mismo sentido se expresa DK Singh, jefe médico del hospital en el que está siendo tratada la niña. “En India, la gente prefiere no tener niñas, y ella no está mentalmente sana, lo que invita a pensar que fue abandonada. Si es cierto que estaba viviendo con monos, habrá sido por unos pocos días, no un largo período de tiempo”.

JP Singh, jefe de las brigadas forestales del distrito, explica que la niña fue de hecho encontrada en las inmediaciones de una carretera, y no en las profundidades de la selva. Y aunque había monos en las cercanías, aclara que sus agentes “no encontraron a la niña viviendo con monos”.

“No es posible que una niña pueda pasar años en ese bosque, y ningún miembro de las brigadas forestales que patrullan el Katarniaghat o ninguna de las cientos de cámaras que hay instaladas para la seguridad y el censo de los animales hayan notado nada”, asegura el oficial en un comunicado.

Ranjana Kumari, directora del Centro de Investigación Social de Delhi, apoya la nueva versión de médicos y agentes. “La verdad en este asunto es que su familia no quiso ocuparse de ella”, opina la activista. “ Algunas familias valoran a las niñas menos que a los niños. Prefieren deshacerse de la niña a tener que gastar dinero en ella. Es una responsabilidad mayor por el tipo de entorno social en el que vivimos”.