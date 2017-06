Monjas, militares, curas y guardias civiles bailando la conga al ritmo de "!Que Viva España!"

No, no es una película de Berlanga, pero tiene todos los elementos. Curas, monjas, militares y guardias civiles. La conga. Lourdes y el hitazo de Manolo Escobar, ¡Que Viva España!. Ese que cantamos los españoles a la salida de un bar, borrachos como cubas.

Esta vez la demostración más pura del Made in Spain la firma una delegación de 351 peregrinos que, con motivo del 59 aniversario militar de peregrinación al santuario francés, se han marcado un bailoteo que se está haciendo viral. Suponemos que con tanto andar, a los asistentes les entraría sed. Y ya se sabe que una cosa lleva a la otra...

Pero el problema de su viralidad no es el contenido del vídeo, que también. La atención de muchos hacia la escena tiene que ver con la crítica que ha lanzado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que han sido los encargados de colgarlo en las redes sociales.

"El vídeo del baile en la peregrinación oficial a Lourdes pagada con dinero público. Y mientras agentes sin chalecos antibalas", publicaba ayer la AUGC.

— AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 1 de junio de 2017

Según denuncia la AUGC, el año pasado la peregrinación costó a los españoles un desembolso de 10.851 euros. Dinero gastado para celebrar una "comisión de servicio indemnizable" y con motivación "religiosa", en palabras de los propios agentes. Un dispendio "ajeno a la función de la Guardia Civil" que genera una "actividad impropia de un cuerpo policial en un estado democrático y aconfesional", zanjaba el comunicado. "!Y que Dios nos pille confesaos!", pensarán sus asistentes.

Pero es que en España no hay dinero para la Sanidad Pública, ni para la Educación, ni para los Servicios Sociales. Ahora sí, donde esté un buen jolgorio regado de congas y religión, uno se aprieta el bolsillo. Faltaría más. Definitivamente, Spain... is different.