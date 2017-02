¿Está Milo defendiendo la pedofilia en estas declaraciones?

Milo Yiannopoulos no solo enciende a los afines al Partido Demócrata y a los liberales de izquierdas. También a los suyos. A pocas semanas de la celebración de la Conferencia de Acción Política Conservadora Conservative (CPAC, por sus siglas en inglés, y la reunión más importante del año para los sectores conservadores estadounidenses), voces del establishment republicano se han mostrado contrarios a que Milo participe.

El motivo es un podcast de The Drunken Peasants, un livestream de YouTube conducido por personajes influyentes en foros de internet y vinculados a la Alt-Right. El pasado julio invitaron a Milo a una de sus conversaciones en directo y abordaron asuntos como la pedofilia o las relaciones de menores con hombres mayores.

Here is the uncut 5 minute video of Milo Yiannopoulos advocating for Pederasty involving "13 Year old" and "older men." HIS WORDS. @Mschlapp pic.twitter.com/mAgmfpuyvu