Millones de estas misteriosas criaturas gelatinosas han aparecido en las playas de EE.UU.

Pepinillos de mar.

Hasta ahora, yo solo había escuchado este nombre en un personaje de Bob Esponja, pero se trata de una especie real que está generando auténticos problemas a los pescadores de la costa oeste de los Estados Unidos.

Resulta que los creadores de la serie no se sacaron la idea de la patilla: los pepinillos de mar son unos microorganismos asexuales y gelatinosos que se reproducen a través de clonación y viven en grandes colonias, normalmente en aguas cálidas y tropicales de la costa. Ahora su población se ha extendido hasta Alaska.

Hilarie Sorensen, graduada de la Universidad de Oregón, forma parte de un equipo de investigación que trata de descubrir la repentina proliferación de la especie. "Si seguimos viendo tantos tantísimos, eso afectará el ecosistema de aquí, ¿y que repercusión tendrá económicamente para la industria pesquera? Hay tantas incógnitas en este punto...", ha dicho a The Guardian.

Los pepinillos de mar, científicamente llamados pirosomas, son criaturas que hasta hace poco apenas habían sido vistas. "Tenemos informes de algunas pirosomas en 2014 y otros más en 2015, pero lo de este año no ha tenido precedentes", dijo Sorenson, que en todos sus años de carrera no había visto un pepinillo de mar hasta este verano.

"En una de nuestras excursiones vimos unos 60.000 en cinco minutos. Estaban destrozando nuestras redes", explicó Sorensen. "Estaban brillando y flotando sobre la superficie, cubrían completamente el mar".

Rick Brodeur, su mentor, no vio el primero hasta hace un par de años, después de llevar 30 dedicado a la ciencia marina. Pocos científicos han visto pirosomas en directo porque habitualmente viven en mar abierto y a varios centenares de metros de profundidad.

"Como no son criaturas deseadas y la gente no está acostumbrada a verlas están impactando mucho a las pesqueras y están acaparando mucha atención", dijo la doctora Lisa-ann Gershwin, experta en biología marina. "En el caso de los pirosomas, no creo que nadie sepa a ciencia cierta a qué se ha debido este boom... no es normal. Todas las posibilidades están abiertas. Podría ser algo natural, aunque su extrema abundancia sugiere que detrás de esto podría haber un origen no natural".

[Vía The Guardian]