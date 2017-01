Así es como los millonarios se están preparando para sobrevivir al caos social

Para la mayoría, la posibilidad de terminar viviendo en una sociedad apocalíptica es solo ciencia ficción. Pero para muchos multimillonarios de Estados Unidos, especialmente de Silicon Valley, se ha convertido en una preocupación real.

Tal y como explica este reportaje de The New Yorker, se trata de un creciente grupo de empresarios que se han sumado al llamado survivalism. ¿El motivo? Temen que la desigualdad económica y social y una posible inestabilidad de las instituciones del país desencadenen disturbios civiles. Algo que creen que nos podría conducir a vivir en una sociedad en la que reinase el caos y en la que no habría recursos suficientes para todos.

Este temor les ha llevado a construir búnkeres subterráneos, comprar tierras en islas remotas, almacenar alimentos con los que abastecerse durante años e, incluso, a aprender a utilizar armas, entre otras cosas.

También intercambian ideas y consejos, a través de grupos privados de Facebook, sobre tipos de máscaras de gas o acerca de qué lugares no se verán afectados por los efectos del cambio climático.

"Dispongo de un helicóptero que siempre tiene combustible y tengo un búnker subterráneo con un sistema de filtración de aire. Muchos de mis amigos fabrican armas, motocicletas y monedas de oro. Hacer este tipo de cosas ya no es raro", dijo el CEO de una empresa.

Esta preocupación no es solo la de una pequeña minoría de Silicon Valley, sino que como dijo el cofundador y CEO de Reddit, Eve Huffman, es la de aproximadamente más de la mitad de los multimillonarios del lugar.

La razón principal por la cual ha surgido este temor por el apocalipsis en la región es vivir y trabajar rodeados de tecnología. Tal y como dice el director de Bloomberg Beta, Roy Bahat, ésta les ofrece la capacidad de imaginar futuros alternativos. "Cuando trabajas en esto es bastante común que lleves las cosas hasta el extremo. Y eso te lleva a imaginar utopías y distopías".

Con Reddit, Huffman ha sido testigo de como las personas nos alteramos fácilmente cuando compartimos algo en grupo, y aún más si nos encontramos en situaciones extremas. Esto le llevó a operarse la vista con cirugía láser, ya que en una sociedad apocalíptica le sería demasiado difícil encontrar gafas o lentillas. "Sin ellas estoy jodido". El socio de otra firma, Yishan Wong, compró armas y ha empezado a recibir clases de arco para hacer frente a cualquier amenaza.

A lo largo de la historia, la humanidad se ha preocupado por el fin del mundo en varias ocasiones. En cada época, este pensamiento ha sido fruto de la ansiedad que genera el acontecimiento más trascendental del momento. Y, nuestros días, éste es la dependencia tecnológica en la que estamos inmersos.

En estos momentos, multimillonarios de Silicon Valley viven una paradoja: la tecnología que les hizo ricos es la misma que, ahora, les está induciendo a pensar que la civilización llegará a su fin.

[Vía The New Yorker]