Microsoft va a cargarse el Paint después de 32 años y queremos llorar

Arte PG.

Sé que esto no debería afectarme, que desde el día que las t.A.T.u dijeron públicamente que no eran bolleras, yo quemé mi falda de colegiala del Pimkie y me prometí a mí misma que no volvería confiar en nada ni en nadie, que nada volvería a hacerme daño. Pero hoy, después de mucho tiempo sintiéndome inmune ante la crueldad del mundo que nos rodea, he vuelto a llorar:

Microsoft va a cargarse el programa Paint después de 32 años.

A la mierda la infancia.

A la mierda los montajes cutres de copy paste y pintarrajeados con "graffiti".

A la mierda la vida.

Paint llegó en 1985 y fue uno de los primeros editores gráficos de la historia. Eso sí, una vez llegó, se tomó las cosas a su ritmo: hasta la edición de Windows 98 no se podía ni guardar en JPEG.

Con la llegada de Windows 10 Creators Update, Microsoft quiso darle una lavada de cara al Paint de toda la vida y lanzó un Paint 3D, que en realidad no es una versión del original y no funciona para nada igual. Con esto ya debimos empezar a sospechar que el principio del fin estaba a punto de comenzar.

Ahora Microsoft ha incluido el programa oficialmente en la lista de "herramientas que serán eliminadas del Windows 10 Fall Creators Update".

Es verdad, Paint siempre ha sido como el tonto de la familia, que siempre vivió a la sombra de su primos altos, altos, guapos y con carrera, como Photoshop, y con el que todos nos hemos metido. Pero que aun así se había ganado un huequito en el en nuestro corazón.

Paint representaba a los feos que no pierden la esperanza en follar, a los torpes que se animan a ir a esquiar, a ese chaval tan raruno de mi barrio vestido como un facha que cada semana se me acerca pidiéndome que le compre una poesía para financiar su sueño, grabar un disco de rap.

Paint era la prueba de que no hacía falta "ser guay" para llegar a molar, y eso es un mensaje que no lo olvidaremos nunca.

Por estos 32 años de risas, collages y cutreces, gracias Paint <3