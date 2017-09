Michelle Obama se disfraza de Beyoncé para felicitarle el cumpleaños, y lo clava

Twitter Alp Ozcelik ✔ @alplicable.

Puede que no supieras esto, pero Beyoncé y Michelle Obama son amigas.

Muy amigas.

Todo empezó en 2009, cuando Beyoncé actuó en la investidura de Obama como presidente, y surgió un flechazo de amistad.

Como hacen todas las amigas, cada año ambas se felicitan por su cumpleaños.

Happy birthday to the one and only, Queen 🐝! Thank you for being a role model for young girls around the world, @Beyonce. -mo