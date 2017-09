Merkel gana las elecciones alemanas y el partido neonazi AfD arrasa con un 13,5% de votos

Según los primeros sondeos, Angela Merkel lo ha vuelto a hacer. Después de que a las 18:00 horas de la tarde cerraran los colegios electorales, la cadena pública ARD ya ha publicado los resultados preliminares basados en los primeros sondeos a pie de urnas. Merkel se queda en un 32,5% de votos, el peor resultado del partido desde 1949, seguida de los socialdemócratas con un 20% y el partido neonazi Alternativa por Alemania que arrasa con un 13,5% de votos y entra en el Parlamento como tercera fuerza política alemana.

Duro golpe para los grandes partidos. En julio, #Merkel apuntaba al 40%. Todos los partidos minoritarios mejoran sus resultados desde 2013. pic.twitter.com/Fn5fFz6wX1 — Carles Planas Bou (@carlesplb) 24 de septiembre de 2017

A pesar de que el CDU no ha conseguido unos resultados envidiables, Merkel ha conseguido ser la más votada siguiendo la máxima que rige la política del país desde hace ya 12 años. Esa máxima que reza que ¿si algo funciona, para qué cambiarlo? Esta mujer estoica, poco carismática y pragmática hasta la médula ha conseguido permanecer inamovible en el poder desde que un 22 de noviembre de 2005 alcanzara la cancillería. Entre sus mayores logros no está solo el de hacer que la imagen de Alemania esté ligada a ella, sino conseguir ser el rostro y carácter de toda la Unión Europea.

Ahora, la canciller alemana afronta la que se espera que sea su última legislatura con retos a nivel nacional y Europeo y un panorama político fragmentado. 4 años en los que gobernará como lleva haciendo todo este tiempo: con la certeza de quien se cree la única alternativa para millones de personas.

I

Las razones de su victoria

La confianza del electorado, su progresiva “socialdemocratización” y la debilidad de sus opositores, son las tres razones principales que explican la victoria de Angela Merkel.

“La gente quiere a Merkel como canciller porque se siente segura, es la mamá que nos protege, nos guía y nos dice que todo va a salir bien”, explica Maria Befeldt, politóloga de la Freie Universität Berlin. No es de extrañar que a Merkel en Alemania la conozcan como mutti, mamá.

Angela Merkel ha conseguido crear una imagen de estabilidad que ha calado en el electorado alemán, que confía en la previsibilidad de quien no da sorpresas desagradables. “En las últimas campañas de 2013 su argumento principal de cierre era un claro ‘ustedes me conocen'”, dice Befeldt. “Sus políticas varían dentro de un rango muy acotado y esto es algo que la gente valora”, explica Maricel Drazer, periodista y socióloga argentina, presentadora del programa Enfoque Europa de Deutsche Welle TV . “El pueblo alemán se queja pero quiere estabilidad y que se mantenga el statu quo y eso es precisamente lo que les ofrece Merkel”, explica la periodista.

A estas razones emocionales hay que sumar una progresiva socialdemocratización de la canciller. Merkel ha conseguido crear una imagen bastante liberal y progresista dentro de la CDU que ha llevado a votantes jóvenes, tradicionalmente más propensos al voto de izquierdas, a optar por el conservadurismo.

“Merkel ha logrado en estos años de poder cooptar los temas más importantes del resto de partidos políticos, incluyendo al partido político antagonista que sería el SDP, con quien la canciller ha gobernado durante 8 de estos 12 años”, explica el consultor de comunicación y autor del libro Factor AfD, Franco Delle Donne.

"Se ha convertido en una persona por encima incluso de su propio partido que se ubica en un lugar bastante amplio del espectro político. Se podría decir que domina lo que nosotros llamamos el centro, que implica también el centro izquierda”.

Ni siquiera el “efecto Schulz” ha conseguido eclipsar a la matriarca de Europa. Por primera vez desde octubre de 2014, el partido socialdemócrata alemán estaba por delante de los conservadores en intención de voto. ¿El responsable? Martin Schulz, el candidato para las elecciones del SPD, y la gestión de la crisis de los refugiados en Europa.

Pero Schulz tan pronto como subió… volvió a bajar. Un hype que terminó en un sonoro bluff, más acorde con lo que han sido los últimos años de los socialdemócratas. “ Es una crisis que el SDP sufre desde hace años y que no logra superar, pese a formar parte del Gobierno y tener un voto potencial de un 35%”, añade Delle Donne.

II

La incógnita de las coaliciones

Como era de esperar, Angela Merkel no ha alcanzado la mayoría que le permitiría gobernar en solitario y como lleva haciendo todos estos años tendrá que formar coalición. Sin embargo, este año la tarea será ligeramente diferente. La entrada del partido ultraderechista AfD en el Bundestag y el retorno de los liberales del FDP al Parlamento alemán rompe las relaciones de fuerza tradicionales y hace que ahora sea más complejo formar un Gobierno.

Algunas hipótesis apuntan a una gran coalición con los socialdemócratas, en la que “paradójicamente los más afectados serían ellos mismos, ya que ser socio minoritario de una gran coalición reduce las posibilidades de ser canciller y de influir en el Parlamento, ya que no formas parte de la oposición”, recuerda Maricel Drazer. Otra de las opciones supondría una coalición con los liberales, aunque hay que tener en cuenta que el partido ha estado fuera del Parlamento, por lo que no cuentan con pretensiones realistas de marcar el rumbo de Gobierno. Y una última: la coalición Jamaica.

La entrada del partido ultraderechista AfD en el Bundestag y el retorno de los liberales del FDP al Parlamento alemán rompe las relaciones de fuerza tradicionales y hace que ahora sea más complejo formar un Gobierno.

“Es la opción más cómoda para Merkel”, explica Maria Befeldt. Llamada así por conformar los colores de la bandera jamaicana, esta opción aglutinaría a los verdes, al partido liberal y a la CDU. “Merkel tiene posiciones más progresistas que la agenda de la CDU. Si ella tiene a los verdes dentro de la coalición podría utilizarlos como escudo ante las presiones de su partido, argumentando que habría que respetarlos. A nivel de estados ya se han dado casos de coaliciones entre los verdes y la CDU e incluso hay una coalición Jamaica en uno de los estados federales. Además, tienen un grupo de votantes en común: gente de clase media con espíritu ambientalista”, argumenta la politóloga.

III

La llegada de la ultraderecha al Bundestag

El partido neonazi AfD ha dado un duro golpe a la política alemana al entrar por primera vez en el Parlamento con un 13,5% de votos. Por primera desde el fin de la Segunda Guerra mundial, un partido de ultraderecha consigue tan buenos resultados. Entre los socialdemócratas y AfD hay apenas 6,5% de distancia. Hace unos meses nadie preveía estos resultados.

“Tener a AfD en el Parlamento es peligroso. El panorama político, el tono de debate y los temas que incluyan en la agenda van a ser extremadamente derechistas”, explica Befeld.

Por su parte, Franco Delle Donne califica su buen resultado de “golpe simbólico al espectro de partidos tradicionales”. “El ingreso de AfD y el retorno de los liberales al Parlamento conforma un Bundestag de 6 partidos, y esto rompe un poco las relaciones de fuerza que conocíamos, ahora es más complejo formar un gobierno. Todo el espectro partidario se tendría que juntar de a tres para llegar a acuerdos”, explica el analista.

IV

¿Qué pasará estos próximos cuatro años?

Merkel se enfrenta desde hoy a unos cuantos problemas por resolver. El primero de ellos, dentro de su propio partido. “A menudo se la ve como la candidata ablandada y la llaman la candidata socialdemócrata de la CDU porque ha incorporado ciertas políticas progresistas, pero la agenda de su partido, ahora más que nunca, está muy virada hacia la derecha. La CDU es un partido mucho más conservador y rígido que hace unos años”, opina Maria. Así, Merkel tendrá que lidiar con las presiones conservadoras de la CDU y con la presencia de los ultraderechistas en el Parlamento.

También tendrá que enfrentarse a un país cada vez más desigual. La distribución de la riqueza del uno de los países más prósperos de Europa no llega a todos y la tijera entre ricos y pobres cada vez está más abierta. Las políticas conservadoras y las reformas económicas han provocado un aumento de la pobreza y el desempleo. “Muchos de ellos no aparecen en las estadísticas porque hacen formaciones o desempeñan trabajos del tipo 'Ein Euro Job', en los que cobran un euro por hora pero ya no aparecen como desempleados”, recuerda Maria.

¿Y Europa? “Con este nuevo mandato, Angela Merkel intentará fortalecer nuevamente el eje franco-alemán como motor de Europa”, opina Franco Delle Donne. “Merkel es europeísta y con Macron, los dos como puntales de la UE, van a seguir abogando por Europa con las características que Merkel siempre ha ido enunciando. Austeridad fiscal, no endeudamiento… no creo que vaya a haber cambios respecto a lo que Europa puede esperar de Merkel en este mandato”, mantiene Maricel Drazer.

En materia social, la figura de Angela Merkel ha sido a menudo criticada por su desinterés por las políticas de género. "Se escudan en que tenemos una mujer de líder en Alemania pero la realidad es que nunca ha puesto temas de mujeres en su agenda. Si lo hace en esta legislatura dependerá en buena medida de las coaliciones. Si pacta con los liberales no cambiará nada. Pero si hubiera una coalición con los verdes, que se declaran feministas, habría otro tono en la discusión”, argumenta la politóloga Maria Befeldt.

Por su parte, a Franceso Delle Donne le cuesta “pedirle a Merkel que sea lo que nunca fue”. Para él, la incorporación de políticas progresistas durante los gobiernos de la canciller se “dieron más por una presión externa y una situación límite que por impulso propio”. “Me cuesta creer que ahora Merkel de pronto cambie”, mantiene.

Pero recordemos que esta será seguramente su última legislatura. Quizás Merkel, liberada del lastre de los costes políticos para próximas elecciones, se vea más abierta a introducir reformas potentes que combatan la desigualdad. O quizás se mantenga en el mismo plano gris en el que tan bien le ha ido estos 12 años.