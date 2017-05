El vídeo de Melania apartando la mano de Trump de un manotazo se vuelve viral

Primer viaje oficial de Trump cruzando el charco y ya tenemos un nuevo momentazo viral que trae de cabeza: Melania apartando la mano de su marido con bastante mala hostia nada más bajarse del avión en Israel.

Los hechos tuvieron lugar ayer tras su aterrizaje en Tel Aviv. En el vídeo grabado por la publicación israelí Haaretz, se ve como Trump, que camina junto al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y su esposa Sara, le acerca la mano a Melania, a lo que ella parece responder rechazándola de un golpe.

En internet, cómo no, la escenita ha sido la comidilla de los Twitteros.

What did Melania's 5 fingers say to Trump's hand? SLAP! 😭 pic.twitter.com/AY7N46jM9r — Legends (@LegendsofCH) 22 de maig de 2017

"Espera, ¿que acaban de decirle los cinco dedos de melania a la mano de Trump?".

Desde hace tiempo en las redes no para de hablarse de lo triste que se ve a Melania junto a Trump, y hashtags como #FreeMelania hicieron que la sociedad de solidarizara con la primera dama americana, cuyas caras de pena se han convertido en meme en más de una ocasión.

Most of America feels the same, Melania pic.twitter.com/Ibde9GWm5u — Karen Civil (@KarenCivil) 22 de maig de 2017

"La mayoría de americanos se sienten así, Melania".

LOL! Melania in Tel Aviv is as MISERABLE, as Melania in the U.S. Watch her push away the CREEP's hand. PRICELESS😂😂😂This guy is DISGUSTING! pic.twitter.com/lhR1JdTi1m — Voice of Reason (@raggapegs) 22 de maig de 2017

"¡LOL! Melania en Tel Aviv es igual de miserable que Melania en Estados Unidos. Mira como aparta la mano de ese asqueroso. No tiene precio. Este tío es repugnante".

"Todos somos Melania".

"No puedo parar de mirar este gif".