Melania Trump se presenta en la inundaciones Texas en tacones de aguja y nadie da crédito

Partiendo de la base de que cada uno debería poder vestir como le diese la repajolera gana, eso no quita que ciertas decisiones estilísticas puedan hacerle parecer a uno un loco, un idiota, o un jodido insensible.

Si te planas en la piscina municipal a tomar el sol ataviado con una armadura medieval, parecerás un tarado. Si vas al gimnasio vestido con un traje de fiesta, parecerás un idiota. Y si, como ha hecho Melania Trump, te encaminas al lugar donde ha habido unas inundaciones devastadoras, con tacón de aguja de 13 cm, parecerá que eres muy poco consciente de la desgracia que acaba de tener lugar. O pero aún: que no te importa demasiado.

And here we have Melania Trump modeling what NOT to wear to a hurricane: 5-inch stilettos.How out of touch can you be? pic.twitter.com/tZR8o3dYxY — Holly O'Reilly (@AynRandPaulRyan) 29 de agosto de 2017

"Y aquí tenemos a Melania Trump modelando lo que NO hay que llevar a un huracán: tacones de 12 cm".

"Melania. Está. Llevando. Tacones. De. 12. Centímetros. A. Una. Zona. De. Desastre".

What was your first clue that this Texas trip was to be nothing more than a fake, useless photo op? Was it Melania's six-inch spike heels? pic.twitter.com/vUXivDDvLV — (((Jeff Tiedrich))) (@jefftiedrich) 29 de agosto de 2017

"¿Cuál fue tu primera pista de que este viaje a Texas no iba a ser nada más que una pantomima para sacar una foto? ¿Serían los tacones de pinta de 12 cm de Melania".

En un abrir y cerrar de ojos Melania se había vuelto a convertir (una vez más) en meme.

"Houston: Lo hemos perdido todo...

Melania: "se abrocha los tacones*".

Live look at Melania Trump offering assistance in Houston: pic.twitter.com/IumsriGojS — TrumpsTaxes (@TrumpsTaxes) 29 de agosto de 2017

"Mira a Melania en directo ofreciendo asistencia en Houston".

I'm trying to be positive so instead of mocking Melania's heels I'll compliment her Biden impression. pic.twitter.com/bYOecnDpYi — Eric Columbus (@EricColumbus) 29 de agosto de 2017

"Estoy intentando ser positivo, así que en lugar de meterme con los tacones de Melania, voy a admirar su imitación de Biden".

Puede que los defensores de Melania tengan razón, que hay cosas mucho más importantes a las que echarles cuenta ahora mismo, y que juzgar el nivel de implicación y sensibilidad de una persona hacia un tema por lo que decida calzarse en los pies sea un poco injusto.

Melania is in #Houston w/ POTUS & ppl are criticizing her choice of shoe wear? An entire city is flooded & this is pt of focus? Ridiculous. — Britt McHenry (@BrittMcHenry) 29 de agosto de 2017

"¿Melania está en Houston con el presidente y la gente le está criticando por su opción de calzado? ¿Una ciudad entera está inundada y esto es en lo que se centra la gente? Ridículo".

Y más, cuando al bajar del avión ya se había cambiado aun calzado cómodo.

Update for everyone who is obsessed with this: Melania Trump is now in tennis shoes. pic.twitter.com/6nwboiEZfk — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 29 de agosto de 2017

"Actualización para todos los que están obsesionados con esto: Melania lleva ahora zapatillas".

Pero Melania tiene que entender que, como mujer de un presidente al que medio mundo odia, más le vale medir cada pequeño gesto si no quiere que el pueblo la linche. Y, si una va a visitar un lugar en el que un huracán se ha llevado por delante la vida y los hogares de tantas personas, más vale dejar de lado el glamour y plantarse un chubasquero y unas botas de goma que den a entender (aunque ni siquiera sea cierto) que no se te caen los anillos por meter los pies en el barro, que ponerte unos taconazos con los que, además de romperte un tobillo, vas a herir unas cuantas sensibilidades.

Ante la duda, Mel, siempre puedes ponerte unas Hunter, que con unas katiuskas de 250 euros se mantiene el pijerío y se multiplica la comodidad.