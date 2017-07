El voto de John McCain impide que Trump pueda derogar el Obamacare

Donald Trump no ha podido cumplir su promesa de derogar el Obamacare. Su última oportunidad para terminar con la reforma de su predecesor, Barack Obama, se ha evaporado a causa del voto en contra del senador republicano de Arizona, John McCain.

McCain, que la semana pasada fue diagnosticado de cáncer cerebral, se ha sumado a todos los demócratas y a sus compañeras republicanas: Susan Collins, senadora de Maine, y a Lisa Murkowski, de Alaska. Con un resultado de 51 votos en contra y 49 a favor, juntos han tumbado el proyecto ley llamado "skinny bill".

Ante este revés, el presidente ha acusado en Twitter a los tres díscolos de su partido y a los demócratas de haber "fallado" a los estadounidenses:

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!