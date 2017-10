Mayim Bialik expresa su opinión sobre el caso Harvey Weinstein e internet estalla de ira

Jonathan Leibson/Getty

Después de diez días de chorreo, la evidencia contra Harvey Weinstein es abrumadora. Y lejos de calmarse las aguas a su alrededor, siguen llegando nuevas denuncias. Ya nadie duda de que el productor cinematográfico es un cabrón con poco escrúpulo que ha venido usando su posición de fuerza dentro de la industria para, durante varias décadas, intimidar, presionar, acosar sexualmente o directamente violar a empleadas, actrices y modelos con la vista puesto en Hollywood.

A la luz del río de acusaciones —que ya superan las 40, 4 de ellas por violación—, muchos y muchas han hablado de Weinstein en la últimos días. Han hablado compañeros de gremio, actores y sobre todo actrices. La mayoría para describir situaciones incómodas o reconocer acosos y abusos sufridos en carne propia. Ashley Judd, Rose McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Lysette Anthony... todas han tenido malas experiencias con el productor. Del otro lado están los hombres que han preferido cerrar el pico y no meterse en líos, y quienes han salido a defender al productor, como la diseñadora Donna Karan o Lindsa Lohan. Y entre unos y otros, Mayim Bialik.

La Amy Farrah Fowler de The Big Bang Theory ha aportado su granito de arena al debate que ha seguido al escándalo firmando una columna en The New York Times que... está trayendo cola. “Cómo ser feminista en el mundo de Harvey Weinstein”, se titula la pieza. Y, bueno, sus palabras no han gustado nada.

En su texto, Bialik dice que, aunque se siente “conmocionada y repugnada” por las acusaciones contra Weinstein, en realidad “no le sorprenden nada”. Hasta aquí, todo normal. Son muchos los artículos que estos días han hablado del acoso y el abuso sexual como un mal endémico de Hollywood que se remonta a su mismo nacimiento y que sigue siendo prevalente en la industria de hoy. Pero ese no es el punto de Bialik. Su falta de sorpresa se debe a... ¿la apariencia y la actitud de ellas?

Veamos.

“Aprendí rápido, incluso como actriz preadolescente, que las mujeres jóvenes con ojos de corderito y labios carnosos que hablaban con voz aguda siempre se veían favorecidas a la hora de ganar papeles por los hombres poderosos que tomaban esas decisiones”, escribe Bialik aludiendo a sus comienzos en la industria. Y sigue: “Yo decidí que mi yo sexual es mejor reservarlo para situaciones privadas con aquellos con los que tengo más intimidad. Yo me visto de manera discreta. Yo no flirteo con los hombres por regla”.

La sensación de muchos lectores ante esas afirmaciones queda bien resumida en este tuit:

Mayim Bialik missed the perfect opportunity to call out men in Hollywood. Instead she blames women. https://t.co/kBJPGXhwI1 — Ines Helene (@inihelene) October 14, 2017

Más argumentos de Bialik: “Como orgullosa feminista con pocas ganas de hacer dieta, pasar por la cirugía plástica o contratar a un entrenador personal, no tengo prácticamente ninguna experiencia de hombres (de la industria) pidiéndome que me reúna con ellos en habitaciones de hotel”.

De nuevo, líneas que desde un supuesto "buen feminismo" parecen caer en el clásico argumento machista del “es que ellas van por ahí provocando”, “es que lo van pidiendo”. Al menos eso es lo que ha entendido la gente.

"I have decided that my sexual self is best reserved for private situations with those I am most intimate with. I dress modestly." This is disgusting. @missmayim is placing blame on victims and forgetting that rape and assault are about power, not about desire. https://t.co/gVFoct2QyQ — wikipedia brown (@eveewing) October 14, 2017

Sad it still needs to be said: people who look, dress all kinds of ways are also sexually assaulted or harassed. https://t.co/KR074UPKS6 — Irin Carmon (@irin) October 14, 2017

Really want to again congratulate @missmayim on being too SMART to be PRETTY ENOUGH to get raped. What a great take to give to the world. — Amanda Duarte (@duarteamanda) October 14, 2017

. @missmayim I have to say I was dressed non provocatively at 12 walking home from school when men masturbated at me. It's not the clothes. — Patricia Arquette (@PattyArquette) October 14, 2017

La propia Bialik ha salido al paso de sus palabras para explicar que estaban siendo malinterpretadas y que ella no dijo... lo que dijo. O, bueno, que lo que entendió la gente no es lo que ella quería decir.

En este tuit emplazaba a la gente, fans y críticos, a debatir con ella sobre el tema en un chat en vivo que tendrá lugar hoy domingo. Veremos lo que sale de ahí.