Rusia mandará una nueva estrella al espacio en las próximas dos semanas

Oblivion

Rusia va a enviar al espacio un satélite que brillará en el cielo más que cualquier otra estrella. Desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajstán), que es la instalación más grande del mundo para lanzar vehículos espaciales, se pondrá en órbita el próximo 14 de julio al bautizado como Mayak. Palabra que en ruso significa faro.

Su principal función es que al levantar la cabeza en la noche oscura, el mundo aprecie su intensidad. En realidad, aunque los ingenieros del proyecto matizan que la tecnología podría usarse para eliminar satélites difuntos en órbita, se pensó para que se convirtiera en el cuarto objeto más luminoso del firmamento solo por detrás del Sol, la Luna y Venus.

Russian cubesat 'Mayak' to launch Jul 14 will deploy a reflector that may be as bright as mag minus 10. Astronomers likely to be annoyed.