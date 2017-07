Mata a su hermana de 14 años conduciendo borracha y lo retransmite todo por Instagram

Según han informado las autoridades, Obdulia Sanchez, de Stockon, California, estaba conduciendo el pasado sábado bajo los efectos del alcohol cuando, en torno a las siete menos veinte de la tarde, perdió el control de su vehículo. Su hermana Jaqueline, de 14 años, salió disparada, no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Antes del accidente, Obdulia estaba retransmitiendo un vídeo en su Instagram Stories. Después del accidente, decidió no dejar de retransmitir. Sanchez se grabó a sí misma junto al cadáver de su hermana, con la cabeza abierta. Ella, mientras tanto, siguió hablando a cámara.

Jaqueline iba a celebrar su fiesta de Quinceañera ese mismo domingo.

(El vídeo completo sin censura está disponible en este enlace).

"Joder, quiero a mi hermana a morir, no me importa una mierda. Vamos a morir. Esto es lo último que quería que pasara pero acaba de pasar. Jaqueline, por favor, despierta, esto es lo último que quería que pasara. He matado a mi hermana, pero me da igual. Sé que voy a ir a la cárcel, pero me da igual. Lo siento, cariño. Soy fuerte... descansa en paz, cielo".

Quiero pensar que su comportamiento se debe a un profundo estado de shock, pero eso no hace las imágenes menos perturbadoras.

Mary Hernandez, una conocida de Sanchez, escuchó a través de un amigo el vídeo que ella había subido a Stories y decidió grabarlo con su teléfono antes de que desapareciera en 24 horas. Instagram no eliminó el contenido, de hecho, llevaba 19 horas subido cuando Hernandez lo grabó.

Compartió el vídeo a Facebook, teniendo muchas dudas sobre su veracidad. Antes de que la plataforma lo borrara, más de 700.000 personas lo habían visto.

"Al principio era escéptica pero cada vez más y más personas me escribieron para decirme que les habían confirmado que era ella. Me parece una locura creer que eso les pasó a unas chicas de mi ciudad. Te hace abrir los ojos, la gente está con sus móviles en las redes sociales todo el tiempo", dijo a Buzzfeed. "Creo que este vídeo puede hacer que mucha gente se piense dos veces el usar sus móviles mientras conducen".

En las redes sociales, todo el mundo se mostró horrorizado por las imágenes. "Nadie quería creerlo, es tan loco lo insensible e indiferente que parecía hacia alguien tan cercano como su hermana. ¿Quién en su sano juicio sigue grabando?", explicó.

La policía ha asegurado que está examinando el contenido de las imágenes y ha explicado que "fueron muy poco cooperativas después del arresto. Sanchez no paraba de gritar sobre su hermana", dijo el sargento Darin Heredia.

La joven está siendo retenida en la cárcel de condado de Merced con cargos de conducción bajo los efectos del alcohol y homicidio en estado de intoxicación.

L a familia Sanchez ha abierto una página en GoFundMe para recaudar fondos para el funeral de Jaqueline.

[Vía Buzzfeed]