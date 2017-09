Martin Shkreli vuelve a la cárcel por pedir un cabello de Hillary Clinton en Facebook

Getty.

Martin Shkreli, aKa Pharma Bro, aKa el hombre más odiado el mundo, ha vuelto a ser enviado a prisión. Y en esta ocasión no ha sido por inflar el precio de una medicina vital para muchos enfermos crónicos, sino por un post en Facebook.

Shkreli, manteniendo su línea habitual de ir por la vida como si caminase por encima del bien y del mal, publicó el pasado 4 de septiembre en el que animaba a la gente a conseguir arrancarle un pelo a Hillary Clinton (folículo incluido) que él pagaría gustosamente por 5.000 dólares.

"La Fundación Clinton está dispuesta a MATAR para proteger secretos, así que, en su gira de presentación de su nuevo libro sobre los Derechos Humanos, intentad arrancarle un pelo. Tengo que confirmar las secuencias (genéticas) que tengo. Pagaré 5.000 dólares por pelo obtenido de Hillary Clinton".

La ley ha considerado el post (que obviamente fue eliminado) como una "solicitud de asalto". La jueza ha dicho que las palabras de Shkreli no pueden estar protegidas por la primera enmienda ya que "podrían poner a alguien en peligro".

Cuando Shkreli le vio las orejas al lobo no tardó en agachar las orejas y pedir perdón. El Pharma Bro envió una carta al juzgado disculpándose y explicando que él no es una persona violenta. Sorry, dude, too late.

"No tiene que disculparse conmigo" dijo la jueza. "Debería disculparse con el Gobierno, el Servicio Secreto y Hillary Clinton".

Update: The judge did not accept Martin Shkreli's apology.(And ordered that Shkreli be detained.) pic.twitter.com/oeyBtpK0Ot — Brad Heath (@bradheath) 13 de septiembre de 2017

"Actualización: La jueza no aceptó las disculpas de Martin Shkreli.

(Y ordenó que Shkreli fuera detenido)".

El abogado defensor de Shkreli, Ben Brafman, ha querido excusar a su cliente alegando que su comentario es una simple broma de mal gusto en comparación a ciertos comentarios que se publican cada día sobre Donald Trump, no una amenaza que justifique encerrarlo.

"Lo cierto es que, con el clima político actual, la disidencia desafortunadamente a menudo ha tomado la forma de sátira política, hipérbole, parodia o sarcasmo. Sin embargo, hay una diferencia entre los comentarios que tienen la intención de amenazar o acosar y los comentarios que, aunque ofensivos, pretenden ser una sátira política o humor forzado", escribió Brafman.

Shkreli se enfrenta además a una condena de hasta 20 años de prisión que se hará efectiva el 16 de Enero del próximo año. Aunque él, de momento, sigue sin estar del todo convencido de que vaya a pagar por lo que hizo, y ha dicho estar seguro de que hay un "50-50 de posibilidades" de que finalmente no tenga castigo alguno.

[Vía The Guardian]