"Mara no se fue, a Mara la mataron": el feminicidio de Mara Castilla desata protestas por todo México

Riadas de mujeres salieron este domingo a la calle en Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Torreón, Coahuila, Xalapa, Veracruz, Puebla o Cancún para gritar unidas contra el penúltimo feminicidio que ha ocurrido en el país centroamericano. "¡Estoy herida! ¡Estoy furiosa!", clamaban las manifestantes. "¡Nos están matando! ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una más!", se escuchaba por las calles de todo México.

Se enfundaron sus trajes de luto, sacaron las pancartas, las banderas moradas y las cruces para marchar en contra de la impunidad y los feminicidios que se producen cada día en el país.

La gota que colmó el vaso de miles de mujeres mexicanas fue la confirmación del feminicidio de Mara Castilla, una joven estudiante de 19 años.

Mara nació en Veracruz pero desde hacía 18 meses vivía en el Estado de Puebla, donde estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma. El 8 de septiembre fue a cenar con unos amigos y a las 5 de la mañana tomó un taxi cabify para volver a casa. Mara avisó a su hermana que ya estaba de camino pero nunca llegó.

Más de una semana después, su cuerpo fue encontrado abandonado en un barranco. T ras las investigaciones policiales, se confirmó que Mara fue asesinada por el conductor del taxi, Ricardo Alexis Díaz.

“Vamos a ampliar la acción penal por el delito de feminicidio ya que está muy claro que sí se dan los elementos. La pena en Puebla es de 60 años. Vamos a ampliar también por el delito de violación. La pena es de 20 años. Y por el delito de robo y el de privación de la libertad”, aseguraron fuentes de la fiscalía.

Tras darse a conocer el nuevo feminicidio, las redes sociales se llenaron de mensajes de pena y rabia, agrupado bajo las etiquetas #JusticiaparaMara y #NoFueTuCulpa.

La indignación creció cuando, una vez más, se sugirió que la “culpa” de haber sido asesinada y violada era de la propia Mara. Era muy de noche, no debería haber salido tan tarde o había bebido fueron algunas de las reacciones a la noticia del feminicidio.

La misma estrategia que se siguió hace unos meses cuando se conoció el asesinato de Lesvy Osorio en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de México. La sociedad machista la juzgó y justificó lo injustificable aludiendo que “ella no estudiaba, bebía y se fue sola”. A raíz de esto, se popularizó el hashtag #SiMeMatan, donde millones de mujeres escribieron las razones por las que podrían matarlas en un país machista como México. La misma Mara que hoy ha resucitado el hashtag escribía hace meses este tuit en el que clamaba justicia para Lesvy: #SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza".

No fueron las cervezas, ni la hora, ni la ropa.. es el machismo, la impunidad, la indiferencia💔. Que tu muerte no sea en vano. 🖤 #SiMeMatan pic.twitter.com/qNg5fwI91X

Tómale foto a las placas, avísame cuando llegues, no llegues tan tarde, mejor no salgas. Esa es nuestra vida. ¿Es normal? #SiMeMatan

#SiMeMatan se considerará "crimen de pasión" no feminicidio, dirán que andaba de provocadora, me fui con el novio, soy "puta", drogadicta,..

No es el alcohol, no es la ropa, no es la madrugada. Lo qué pasa es que en este país se matan mujeres y no se hace nada. #MaraCastilla