¿Manicura con chuletas para copiar en los exámenes? Está pasando

Crédito imagen Twitter @glxzwdwyws.

Da igual que seas una enamorada de las uñas largas, por mucho que te encanten no queda otra que reconocer que son de todo menos prácticas. Son un recogedor de mierda, escribir con ellas en el móvil es un infierno, y Dios te libre de que se te caiga una moneda al suelo, porque te puede llevar entre tres minutos y tres días lograr recogerla de ahí.

Hasta el momento, a las uñas largas solo les había encontrado tres funciones en la vida.

1) Molar en Instagram.

2) Utilizarlas como arma a nivel defensivo y/o sexual.

3) Usarlas como equivalente a "la llave" o "el tarjetazo" a la hora de subir los ánimos festivos con un mini refill de droga. En este caso la terminología sería a usar sería "hacerse una uñita"y podemos ver un ejemplo de ello en La mala educación de Almodóvar.

Pero entonces...

Así es. Ahora podemos añadir una cuarta función, esta vez enfocada a salvar el culo a última hora cuando, un año más eso de "este curso me voy a poner a estudiar desde el primer día" se nos ha ido de las manos. Amigas, las chuletas debajo de las uñas son la nueva forma de salir del paso sin perder el glamour.

La idea la tuvo Andrw, este usuario de Twitter al que, como a muchos de nosotros, recordar las fórmulas de su asignatura de física no se le da especialmente bien.

Su manicura ha causado sensación y lleva ya casi 100.000 retuits.

my notifications wont stop growing and my phone cant handle it so i had to silence them ripim sure my physhics teacher alredy saw this lmao