“Mamá, no grites, no quiero que te disparen”

Youtube Tony Webster

En julio de 2016, un control policial del suburbio de St.Paul paró un coche blanco Oldsmobile. Dentro de él iban tres personas, Philando Castile, su novia Diamond Reynolds y la hija de ambos, una niña de 4 años.

A los 40 segundos, Philando Castile estaba muerto.

Había recibido una ráfaga de 7 balazos a manos de uno de los policías, Jeronimo Yanez, a través de la ventanilla del coche. Reynolds, en estado de shock retransmitía a través de su Facebook imágenes de su novio muerto y su hija llorando por el tiroteo.

Sin embargo, después de que el pasado viernes un juzgado absolviera al policía Yanez de cualquier delito, la grabación de la cámara de vídeo policial ha salido a la luz mostrando lo que ocurrió antes de que el policía comenzara a disparar y lo que pasó una vez muerto Castille.

En el vídeo se ve cómo los policías se aproximan al coche y le piden el carnet y el seguro al conductor. Se produce una corta conversación entre los dos en la que Castille dice: "Señor tengo que decirle que tengo un arma de fuego conmigo", a lo que el policía contesta "está bien".

El agente le pide que no la saque. Él le asegura que no la está sacando. La novia de Castille interviene para decir que "no la está sacando". Después se ven los 7 disparos seguidos, el policía gritando obscenidades y Reynolds acusándolo de haber matado a su novio.

Lo siguiente que aparece en el vídeo es Reynols esposada en la parte trasera del coche policial con su hija. "No me puedo creer que hayan hecho esto, malditos..." grita ella entre las lágrimas pidiendo que le quiten las esposas para abrazar a su hija.

La niña abraza a la madre y responde una frase que ya ha dado la vuelta al mundo y que condensa toda la realidad del abuso policial a la comunidad negra: "Mamá, deja de insultar y gritar, no quiero que te disparen".