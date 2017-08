El dueño de una piscina en Mallorca prohíbe la entrada de gitanos

"No es racismo, es un club privado donde nos reservamos el derecho de admisión y evitamos la entrada de gente conflictiva", explica el dueño de la piscina, Antoni Juame. La instalación se encuentra en Mallorca, en el norte de la isla. En su página de Facebook hay varios comentarios aludiendo a la actitud "racista" de los dueños.

Hasta tres testimonios confirman que no les dejaron entrar aludiendo a que se trataba de "un club privado" al que solo accedían miembros que llevaban años acudiendo. Los tres son gitanos. La situación fue denunciada a la Asociación para la Integración del Pueblo Gitano Balear. Su presidente, Manuel Alameda, se personó en el club y preguntó cuál era el precio para entrar. Se encontró con la misma contestación: "Me dijo que no podía entrar porque era un sitio para residentes y clientes habituales", asegura Alameda al diario balear Última Hora.

Alameda le pidió la hoja de reclamaciones. Su dueño, según ha lamentado el presidente de la Asociación, sacó un bate de béisbol. "La única reclamación que te voy a dar es la de esta porra. Te voy a poner fin". Ante la amenaza, Alameda llamó a la Policía Nacional y mientras esperaba su llegada pudo ver que varias parejas entraban sin ningún tipo de problema. Les preguntó si llevaban tiempo siendo socios o acudiendo de forma regular. "Es la primera vez que venimos", le dijo una de las chicas.

Ante los hechos, la Asociación del Pueblo Gitano ha denunciado al dueño por discriminación y xenofobia. La Policía local de Palma ha abierto un informe para la instrucción del caso por un presunto delito contra las libertades fundamentales que podría castigarse con entre uno y cuatro años de prisión.

Sonia Vivas, responsable de delitos de odio de la Policía de Palma, ha asegurado que si un empresario pretende implantar el derecho de admisión en un espacio privado no puede simplemente colgar un cartel escrito a mano detrás de la puerta. El procedimiento a seguir es ir al órgano competente y solicitar por escrito aquello que se quiera regular, véase por ejemplo la vestimenta. Si se aprueba el documento debe estar visible.

"Si alguien tiene un mal comportamiento, lo invitas a salir del establecimiento o llamas a la policía si necesitas ayuda, pero es un delito que quienes están en los accesos decidan de forma arbitraria. No se puede hacer", asegura Vivas.