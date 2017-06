Las comunidades de vecinos podrán impedir la presencia de pisos turísticos

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha retomado el decreto que regula la gestión de viviendas turísticas. La normativa fue tumbada por los tribunales en 2014 y el número de alquileres turísticos se ha duplicado desde entonces.

Solo en Madrid se calcula que existen hasta 17.000 viviendas no registradas, y que hacen uso de plataformas de alquiler turístico. Se trata de un negocio encubierto que Cifuentes se ha propuesto a regular siguiendo la estela de Barcelona. Esta semana, Colau aseguraba que seguirá sancionando a la plataforma Airbnb hasta que no deje de ofertar viviendas que no estén censadas.

Cifuentes no contempla denunciar a la plataforma, pero sí buscar medidas que persigan el alquiler turístico ilegal. Entre las novedades recogidas en el decreto destaca principalmente la posibilidad de que sean los propios vecinos quienes veten los pisos turísticos. Para ello, el estatuto de la comunidad deberá recoger de forma expresa la prohibición del alquiler turístico.

El decreto contempla la obligatoriedad de disponer de un certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT) que garantice que la vivienda cumple con todos los requisitos de seguridad. También preveé posibles sanciones a través de la Ley de Ordenación del Turismo. Las plataformas podrán ser sancionadas cuando no respeten las normas básicas de convivencia, aunque no especifica cuáles.

Cifuentes no ha querido mojarse del todo con la plataforma de alquiler vacacional. " No estamos en contra de las viviendas de uso turísticos. La situación que tenemos en Madrid poco tiene que ver con lo que ocurre en ciudades costeras. Es una actividad perfectamente legal pero queremos que haya más seguridad y mayor regulación, sobre todo para los usuarios", explicaba esta mañana la presidenta de la comunidad de Madrid.