Macron lanza un mensaje a Trump: "Hagamos nuestro planeta grande de nuevo"

Después de que Trump abandonase este jueves el Acuerdo climático de París, se ha producido una lluvia de críticas por parte de los líderes internacionales. Uno de los primeros mensajes y uno de los más originales ha sido por parte del presidente francés Emmanuel Macron.

"Hagamos nuestro planeta grande de nuevo". De esa manera parodió Macron el eslogan que Trump utilizó en campaña electoral, con el objetivo de mostrar su desacuerdo con la decisión del presidente estadounidense.

En un discurso en streaming en redes sociales, el presidente francés dijo que la decisión de Trump "era un error". Por un lado señaló que la "respeta", pero que al mismo tiempo la "lamenta" y aunque considera que EEUU es "una gran nación", dijo: "no os equivoquéis: en el clima no hay plan B, porque no hay planeta B".

El francés sabía que gran parte de los norteamericanos estaban prestando atención a su discurso e hiló a la perfección la salida del acuerdo climático con la seguridad, una de las principales preocupaciones estadounidenses. "Si no hacemos nada, nuestros hijos conocerán un mundo de migraciones, guerras o escasez. Un mundo peligroso", añadió el mandatario.

No solo eso. Sino que envió un mensaje a "todos los científicos, emprendedores y ciudadanos concernidos" de Estados Unidos a ir a trabajar a Francia contra el cambio climático y aseguró que en ningún caso "renegociará un acuerdo menos ambicioso".

Otros mandatarios, como el canadiense Justin Trudeau también mostraron su desilusión en Twitter después de que Estados Unidos se descolgase del acuerdo.

We are deeply disappointed that the United States federal government has decided to withdraw from the Paris Agreement.