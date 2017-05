Abajo la ultraderecha: el alud Macron sepulta a Le Pen

Fotografía de Aurelien Meunier / Getty

Menos del 60% se consideraba una derrota, pero lo consiguió: con unos primeros resultados que le otorgan el 65.1% de los votos, Emmanuel Macron se convierte en el nuevo presidente de Francia, tomando una distancia mas que cómoda con respecto a su contrincante Marine Le Pen. Tras años de desconfianza hacia proyectos políticos como el de Macron, En Marche! vuelve a poner el liberalismo en el centro de la política europea.

Cuando el otro día le preguntábamos a un voluntario de En Marche! por qué creía que la Tercera Vía —probablemente el modelo político más criticado en Occidente tras la crisis de 2008— era lo que Francia necesitaba, su respuesta fue clara: es la primera vez, dijo, que en este país se dan las circunstancias para que un proyecto así funcione.

Era una respuesta que sigue patrones conocidos: si le preguntas a un socialista por los fracasos del socialismo, te dirá que nunca en la historia ha habido un modelo de socialismo perfeccionado; si le preguntas a un capitalista por los fracasos del capitalismo, te dirá que lo que hace falta es más capitalismo, y que vivimos en economías muy intervenidas. Así que, ¿por qué no pensar lo mismo de Macron?, ¿por qué no imaginar que sus antecesores no lo hicieron todo lo bien que Macron podría llegar a hacerlo?

Puede que el votante de Macron lleve razón y que su candidato no sea una decepción más como lo fue Bill Clinton o como lo fue Tony Blair, pero si volviera a pasar algo así, las consecuencias serán abominables: primero, porque eso significará que sus políticas no son la solución a las turbulencias económicas de Francia, y dos, porque habrá abonado el terreno para un Frente Nacional más fuerte de lo que se ha mostrado en 2017, y por supuesto más fuerte que en 2002.

Precisamente, una de las críticas que los simpatizantes de France Insoumise le afeaban a Macron tras su victoria en la primera vuelta era el hecho de que no hubiese tocado absolutamente nada de su programa para satisfacer algunas de las voluntades de la izquierda. Sin embargo, es ahora cuando Macron necesita de una mayor elasticidad y agilidad para preparar las elecciones legislativas de junio, momento a partir del cual presidente y primer ministro deberán acordar un gobierno.

Como resumía hoy The Observer: «Si Macron obtiene una mayoría amplia desde sus cero asientos, podrá activar políticas cercanas a Europa y económicamente liberales. Si se enfrenta a una mayoría hostil y es obligado a dirigirse a un primer ministro ajeno a su partido, se enfrentará a un periodo conocido como ’cohabitación’, lo que significa que podrá hacer poco, enfrentado a una oposición continua. Una tercera posibilidad es que En Marche! tenga el mayor grupo de diputados pero no la mayoría, lo que dejaría al gobierno de Macron con poco margen de maniobra pero no del todo bloqueado».

Aunque las mayores sospechas sobre el nuevo presidente de Francia apuntan a que no es más que un embajador de las grandes corporaciones y del mundo de las finanzas, uno de los lemas más repetidos por los seguidores de Macron es que su programa toma lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha, lo cual despliega una sucesión de interrogantes: ¿Será entonces Macron capaz de atender a las reivindicaciones de la clase trabajadora antes de que los sindicatos se le echen encima? ¿Conseguirá domar a los nuevos amos de la economía digital antes de que un exceso de poder precarice sectores económicos? ¿Dirá que no a Europa cuando las políticas propuestas vayan en contra del interés de los ciudadanos? ¿Frenará la desigualdad?

Y lo más importante, ¿dignificará el liberalismo?

Si consigue hacer todas estas cosas, puede que estemos ante de uno de los políticos más importantes de este siglo. Si no, Francia volverá a tener que elegir entre la peste y el cólera. Por ahora, el corazón de Europa ha confiado en él. La suerte está echada.