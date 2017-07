El nuevo aspecto de Macaulay Culkin ha dejado a internet con la boca abierta

Splash News/Getty.

Macaulay Culkin, ese nombre que todos sabemos pronunciar pero siempre tenemos que buscar en Google para poderlo escribir, es, junto a Lindsay Lohan nuestra estrellita caída favorita.

El pobre Macaulay se vio con demasiada fama y demasiada pasta entre manos cuando solo era un niño, y las cosas se le torcieron.

Se le torcieron muchísimo.

En unos pocos años Culkin pasó de ser el niño guapo de la clase al señor que te encuentras cada día a la salida del metro y al que sospechosamente siempre le faltan 30 céntimos para comprar su billete.

El chaval se había convertido en un meme, en una campaña antidrogas andante, y probablemente ya ninguno de nosotros se lo imaginaba sin cara de llevar 10 años durmiendo regular.

Pero nos equivocábamos. Macaulay Culkin ha vuelto, y está mejor que nunca.

La verdad que el chiquito está de muy buen ver, nivel: si fuese camarero le dejaría mi número apuntado con ketchup en mi plato vacío de patatas fritas.

Teniendo en cuenta que no le veíamos tan fresco desde Solo en casa, internet lleva horas echando fuego con esta fotografía.

Las bromitas de rigor.

La gente que se enamora locamente.

Macaulay Culkin ya me gustaba cuando estaba pasado de merca, acabo de ver una foto y me dan ganas de ponerme de novia Y ESO ES MUCHO.

El despistado de turno que no ha acabado de entender muy bien la jugada.

¿Pacto con el diablo?

Más bien, los tiros van por aquí.

No, Macaulay Culkin no hizo pacto con el diablo, no bebe sangre de unicornio, no es como Benjamin Button, simplemente se desintoxicó.