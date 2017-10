Lulu: la perrita a la que la CIA despidió por negarse a localizar explosivos

Twitter / CIA

Durante un tiempo Lulu trabajó para la CIA detectando artefactos explosivos. Pero, un día, lo que podría haber sido su sentido de la moral la llevó a decir basta. A decidir que ya no quería ser parte de una agencia con un amplio historial de desafueros. La cuenta oficial de Twitter de la CIA ha explicado su historia.

Cuando "comenzó a mostrar señales de que no estaba interesada en detectar explosivos" los agentes intentaron motivarla a base de comida y juegos. No la convencieron.

Como ocurre con la mayoría de perros, a Lulu le sobraban las ganas de aceptar sus "premios". Pero prefirió ir en contra de todo lo que escuchaba para dejar de encontrarse con los constantes dilemas morales que implicaban ese trabajo. Aquella decisión la llevó a tener una mirada sombría para, más tarde, ser despedida. Tampoco le importó. Con aquel gesto, la fidelidad a sus principios prevalecería por encima de todo.

Our trainers’ top concern is physical & mental well-being of K9s.They made difficult decision & did what’s best for Lulu: stop her training pic.twitter.com/Ss9y9LpE9q — CIA (@CIA) 18 de octubre de 2017

Afortunadamente, no fue allí cuando llegó su final. La decisión de su cuidador de adoptarla le brindó la oportunidad de empezar una nueva vida. Una rutina ordinaria de perro, que siempre debería haber tenido, en el seno de una familia entre "juegos, husmeando conejos y ardillas en el jardín y comiendo", escribió la CIA en su blog.

Fue allí cuando Lulu conoció la felicidad.