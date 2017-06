Lorde, obligada a disculparse tras comparar a Taylor Swift con alguien enfermo

Conversación de bar a las dos de la madrugada. Haces un comentario completamente insensible sobre cómo ahora parece que ser celíaco está de moda y que las cosas sin gluten son una pijada. Hay un celíaco en la mesa. El celíaco te pone en tu sitio en tres frases y media. El celíaco claramente piensa que eres gilipollas. Tus amigos piensan que eres gilipollas. Tú mismo piensas que eres gilipollas. Rezas mentalmente para que el suelo se abra y desaparecer. Caes en el infierno y allí te arrean con barras de pan sin gluten porque ellos también piensan que eres un gilipollas. Al día siguiente de resaca nadie recuerda lo sucedido, la vida vuelve a la normalidad.

Situación similar si en lugar de ser un don nadie eres una persona famosa: Lorde, que es super amigui de Taylor Swift y que actualmente está promocionando su nuevo álbum, hace una entrevista para The Guardian. En ella le preguntan cómo es mantener una amistad con una persona tan famosa como Swift.

"Es como tener a un amigo con unas alergias muy concretas. Hay ciertos sitios a los que no podéis ir juntos. Ciertas cosas que no podéis hacer. Hay que tener diferentes tipos de consideraciones dentro de la amistad. Es como tener un amigo con una enfermedad autoinmune", dijo la cantante neozelandesa.

En Twitter preparan las piedras, se frotan las manos, y la lapidan viva.

As someone with #CPPS Lorde comparing her friendship with T-Swift as "an autoimmune disease" has really pissed me off. — Michael McDonald (@__mikes) 19 de junio de 2017

"Como una persona con dolor crónico que Lorde compare su amistar con Taylor Swift con una enfermedad autoinmune me ha cabreado mucho".

finally i've found the perfect way to describe my chronic pain. 'it's like being taylor swift'. https://t.co/AFGDA3TuOa — Stephanie Marie (@stefinitely85) 20 de junio de 2017

"Finalmente he encontrado una forma perfecta de definir mi dolor crónico, 'es como ser Taylor Swift'".

hey @lorde I've got an autoimmune disease where's all my billions of dollars, manhattan apapartment and teams of crack lawyers at? #wtf ???? — Kate Winifred (@Kwgreenaway) 19 de junio de 2017

"Ey, Lorde, tengo una enfermedad autoinmune, dónde están mis millones de dólares, mi apartamento en Manhattan y mi equipazo de abogados".

Cant believe she's compared dealing w/ paparazzi to our bodies attacking us & limiting activities due to pain and everything else it causes — aj (@evakalterlove_) 20 de junio de 2017

"Estoy tan enfadada de que Lorde haya dicho que ser amiga de Taylor Swift es como ser amiga de alguien con una enfermedad autoinmune. Vaya comentario más desafortunado. No puedo creer que haya comparado lidiar con paparazis con nuestros cuerpos atacándonos a nosotros mismos y limitando nuestras actividades y todo lo demás".

Wait let me back track on that tweet...Lorde compared her friendship to Taylor as an autoimmune disease... pic.twitter.com/sTGTeJcOPq — ✌ Peace my guy✌ (@leighfifi) 19 de junio de 2017

"Espera, dejame repasar ese tuit... Lorde ha comprado su amistad con Taylor Swirt con una enfermedad autoinmune".

Lorde, que claramente no era consciente de lo ofensivo que iba a resultar para algunos su comentario, no tardó en disculparse públicamente cuando una fan le recordó el caso de Selena Gómez, que fue diagnosticada de lupus en 2013.

"Me pregunto cómo se sentirá Selena Gómez sobre esto. Que analogía tan ignorante has hecho, Lorde".

didn't mention taylor, but regardless, i fucked up & that was really insensitive. i'm sorry 🌹 — Lorde (@lorde) 20 de junio de 2017

"No he mencionado a Taylor, pero igualmente, la jodí, eso fue muy insensible. Lo siento".