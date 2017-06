Identificado el autor del ataque contra la mezquita de Finsbury Park en Londres

"¡Quiero matar a todos los musulmanes!". Esas fueron las últimas palabras que pronunció Darren Osborne antes de empotrar la camioneta que conducía contra una multitud de fieles que se congregaba fuera de la mezquita de Finsbury Park, en Londres.

El ataque, que tuvo lugar la madrugada del lunes a la salida del rezo, ha dejado 10 heridos y un muerto. De los heridos, 2 han sido tratados en el lugar del suceso y otros 8 permanecen ingresados en el hospital con heridas de diversa gravedad. Osborne sobrevivió al atropello y ha sido detenido bajo sospecha de varios cargos: instigación al terrorismo, comisión de un acto de terrorismo, asesinato e intento de asesinato.

El detenido "ha sido trasladado al hospital como medida de precaución, y será puesto bajo custodia policial una vez sea dado de alta", ha dicho la policía en un comunicado. "También será objeto de un examen de salud mental a su debido tiempo".

This racist bastard ran over innocent civilians on their way home from taraweh #FinsburyPark pic.twitter.com/YHvsVZHqIY — Didier (@Known_As_H) 18 de junio de 2017

Vídeo del momento de la detención de Darren Osborne

El sospechoso es un hombre de 47 años, casado, padre de cuatro hijos y residente en Cardiff. Según sus vecinos, durante el fin de semana Osborne había frecuentado los bares del barrio y fue expulsado de uno por ir demasiado borracho y maldecir a los musulmanes. Además, de acuerdo con los medios británicos, el autor del ataque insultó a un niño musulmán de 12 años llamándolo "engendro". Los vecinos del barrio de Cardiff donde había vivido durante varios años lo describieron como “agresivo” y “extraño”.

Pese a que no hay evidencias de que el individuo pertenezca a ningún grupo de ultraderecha y no estaba fichado por la policía, el ministro de seguridad británico, Ben Wallace, ha advertido de un aumento del auge de la extrema derecha. La cuenta de Twitter de Osborne indica que el sospechoso seguía a muy pocos usuarios, entre ellos Paul Golding y Jayda Fransen, líderes del partido de extrema derecha Britain First.

El imán de la mezquita londinense de Finsbury Park, Mohammed Kozbar, condenó "en los términos más enérgicos" el "atroz atentado terrorista" cometido de madrugada cerca de ese templo.

Kozbar fue uno de los protagonistas de la noche al impedir que la multitud enfurecida linchara al autor del ataque. "Había una multitud que estaba intentando golpearle, podría haber resultado gravemente herido, así que apartamos a la gente", declaró el imán, que pocos minutos antes había dirigido las oraciones en la mezquita.

"Nuestra comunidad musulmana se encuentra conmocionada, nuestras condolencias y oraciones van a aquellos que se han visto afectados por esto", dijo el presidente de ese templo musulmán. Y advirtió a "todos los fieles que asisten a las mezquitas a que permanezcan alertas en estos momentos difíciles".

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, incidió en que “el odio y el mal” que refleja el ataque no tendrá éxito. “El ataque a los musulmanes es tan insidioso y destructivo contra nuestros valores y forma de vida” como los ataques recientes motivados por el extremismo islámico. “No nos detendremos ante nada hasta derrotarlo”, mantuvo la mandataria según recoge The Guardian.

La ministra de Interior, Amber Rudd, se lamentaba de que este “crimen cobarde” no estuviera siendo tratado de la misma manera que los atentados del puente de Westminster o los ataques del puente de Londres. “Sin duda, el ataque es tan horrible como los otros”, admitió la ministra.

El Consejo Musulmán de Gran Bretaña denunció que el ataque fue el incidente más violento de la ola de ataques islamófobos que habían golpeado las comunidades musulmanas en los últimos meses y pidió una “acción transformadora que haga frente no sólo a este incidente, sino al crecimiento enormemente preocupante de la islamofobia ”.