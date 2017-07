Lleva 20 años vistiéndose como su hermana muerta para ayudar a su madre enferma mental

En el año 2010 se estrenó una película española llamada Todo lo que tú quieras. En ella, Juan Diego Botto interpreta a un padre viudo que comienza a vestirse como una mujer para ayudar a su hija pequeña a superar la pérdida de su madre.

Cuando en su día la vi, me resultó poco creíble, no sé si porque en aquel entonces todo aquello me parecía muy raro o porque la forma de contar la historia no acababa de funcionar. El caso es que, como la realidad siempre supera a la ficción, acaba de conocerse un caso muy parecido al que se relata en la película, y no se trata en absoluto de una anécdota de semana y media, sino de una historia que lleva sucediendo 20 años en el Guilin, China.

Cuando su hermana falleció hace dos décadas, este hombre tomó una peculiar decisión para ayudar a su madre enferma mental a lidiar con ello: vestirse como ella para aliviarle el dolor de su pérdida.

"La primera vez que me vestí como una mujer ella se puso tan feliz que seguí haciéndolo", dijo a Pear Video. "Básicamente he estado viviendo como una mujer desde entonces. No tengo ninguna ropa de hombre".

El vídeo explicando su historia se ha convertido en una sensación viral en China, y ha sido visualizado en más de cuatro millones de ocasiones.

Para él esto es un asunto de la familia, y no le importa lo que otros puedan pensar, "al que no le guste, que no mire. Hago esto por mi madre, ¿por qué iba a tener miedo de que la gente se ría de mí?".

En la grabación, la mujer se refiere a su hijo, que no está casado, como su hija. "Cuando mi otra hija murió, ella se convirtió en mi hija", dijo.

Muchos han alabado su comportamiento en redes sociales como Weibo por anteponer el bienestar de su familia ante todo. "Esto es un hombre de verdad", escribía un usuario. "Para hacer a su madre feliz, lleva vistiendo como una mujer 20 años. No importa cómo veas esto, hay que alabar a este hombre por su piedad", comentaba otro.

Aunque no todos han visto su decisión con tan buenos ojos. "La madre ha tenido éxito en controlar a su hijo," publicaba uno. "Esto es piedad o está buscando una excusa para ser un travesti", se preguntaba otro usuario.

[Vía Telegraph]