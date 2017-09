Llamó a su amigo 10 segundos antes de que se suicidara, 10 años después se han casado

La semana pasada alguien colgó la siguiente pregunta en Quora:

¿Cuál es el momento de tu vida que podría haber pasado en una película?

De todas las historias que la gente compartió, hubo una que destacó por encima de todas las demás, la de Kevin Walsh, y como sin saberlo su futura mujer le salvó de quitarse la vida cuando era un adolescente.

"Érase una vez, cuando tenía 13 años en un campamento de verano, y la chica más guapa que había visto caminó directa hacia mí y me dijo, 'El negro te sienta bien'. No tengo ni idea de por qué, pero charlamos y nos hicimos amigos, cambiamos nuestros contactos para chatear y estuvimos en contacto un tiempo.

En algún momento en el instituto dejamos de hablar, pero puedo jurar que no pasó ni un solo día sin que yo pensara en esa chica. Aunque no puedo estar seguro del motivo, algo de ella siempre me acompañaba.

En mi último año pasé por algunas tonterías de instituto que entonces parecían un mundo, y caí en una depresión. Decidí quitarme la vida, escribí una nota y me marché a donde había decidido terminar las cosas.

Entre 5 y 10 segundos antes de que me suicidara, sonó mi teléfono. Miré y no tenía guardado el número, y no podía morirme sin saber quién me estaba llamando. Así que descolgué, y era ella.

Le pregunté que a ver qué pasaba y me dijo que simplemente sintió que me tenía que llamar. En ese punto hacía un año que no hablábamos y en ese preciso momento ella tuvo que llamar. Resumiendo, ella preguntó, le conté lo que pasaba y me convenció de que no lo hiciera. Literalmente ella dijo, '¿Qué? No hagas eso'. Y así fue.

Me hizo prometer que la llamaría al día siguiente y hablaríamos. Esa noche empecé a escribir las palabras con las que, 10 años después, le pedí que se casara conmigo".

La historia ha tenido casi 300.000 visitas.

Los comentarios han sido increíblemente amables; muchos son de felicitaciones y ánimo", dijo Walsh a BuzzFeed.

Según Walsh, lo mejor que puedes hacer si tienes la idea de suicidarte es decírselo a alguien. "Hay algo poderoso en decirlo en voz alta. Hay una buena posibilidad de que en el momento en el que salga de tu boca te des cuenta de que no es lo que quieres para nada".

[Vía Quora]