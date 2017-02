El presidente a la fuga sospechoso de haber recibido 20 millones en sobornos

Todo comenzó con la orden peruana de 18 meses de cárcel preventiva contra el ex presidente del país, Alejandro Toledo.

La justicia peruana —con el apoyo de una notificación roja de Interpol— le acusó de t ráfico de influencias y lavado de dinero tras haber recibido 20 millones de euros en sobornos de la contratista multinacional brasileña Odebrecht, epicentro de un megaescábdalo de corrupción en todo el continente.

Sin embargo, Toledo estaba en Estados Unidos cuando se dio la orden de arresto y el gobierno norteamericano dijo que no lo detendría y pidió más información a las autoridades peruanas, según informaron fuentes de Interior medios locales.

#ComunicadoPresidente dirigió carta de agradecimiento al 1er ministro israelí por la decisión de impedir ingreso del ex presidente Toledo pic.twitter.com/dE9YKfORNf — Presidencia Perú (@prensapalacio) 13 de febrer de 2017

El domingo a las 18h de la tarde, el presidente peruano P edro Pablo Kuczynski le pidió por teléfono a su homólogo Donald Trump que "se evalúe la opción de deportar a Alejandro Toledo".

Antes, el Ministerio de Interior peruano había filtrado que Toledo se dirigía en avión a Israel, pero el gobierno de este país comunicó que no le dejaría entrar en el país. Kuzcynski llegó a enviar uan carta de agradecimiento al Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

Aunque Toledo es ahora considerado un prófugo y se ofrecen recompensas a quienes den informaciones de su paradero, el ex presidente negó en su Twitter tal condición: "Nunca me he fugado de nada. Cuando salí del país no había cargos de Odebrecht en mi contra pero me llaman fugitivo".

"Estoy dispuesto a colaborar con una justicia pero que sea JUSTA y dentro del Estado de Derecho, pero voy a defenderme y nunca me rendiré a una cacería de brujas políticamente motivada", agregó.

Alejandro Toledo, de 71 años, fue presidente de Perú entre 2001 y 2006 tras encabezar la candidatura del partido Perú Posible.