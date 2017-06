Lindsay Lohan está celebrando el Ramadán a su manera: a bordo de un yate

¿Es Lindsay Lohan oficialmente musulmana? Pues aunque la actriz no haya "salido del armario" oficialmente como tal, cada vez su interés por la religión islámica ha ido quedando más y más claro.

La última muestra de la paulatina conversión de la actriz es que actualmente, después de desearles un feliz Ramadan a todos sus seguidores en Instagram, ella misma se encuentra celebrándolo desde el viernes.

El Ramadán es la época del año en la que los musulmanes tienen que ayunar de comida y agua desde el amanecer al anochecer. Se trata de un ejercicio espiritual que pretende empatizar con aquellos que pasan hambre y sed, al mismo tiempo que conmemora el mes en el que el profeta Mahoma recibió su primera revelación.

#happyramadan

Hay que decir que Lohan está celebrando el Ramadán, pero lo está haciendo a su estilo. Puede que Lindsay se mate de hambre durante todo el día como cualquier musulmán, pero ella lo está haciendo a bordo de u yate, que seguro que se lleva mejor.

"El océano me da una sensación de paz y de calma y estoy totalmente obsesionada con los barcos y con estar en el agua, así que era la opción perfecta para pasar unas vacaciones y para celebrar el Ramadan", dijo Lohan en una declaración.

Aprovechando el festival de Cannes, Lohan decidió quedarse junto con unos amigos en uno de los mayores yates de todo el sur de Francia. Siguiendo la tradición, al anochecer Lohan invita a grandes amigos como Adrien Brody, Jeremy Renner, Salma Hayek y Pamela Anderson a romper su ayuno con ella con un gran festín.

"He disfrutado mucho de compartir festines con amigos, me trae sentimientos bonitos de comunidad y paz, me hizo muy feliz y me hizo apreciar la vida" declaró Lohan a Mic.

Además, se ha podido ver a Lohan disfrutando del Grand Prix en Mónaco y tomando algo con el también actor Leonardo DiCaprio, pero en ningún momento dejó que la vida social pudiese con su fuerza de voluntad y mantuvo el ayuno.

New Fashion Line coming soon .... 😘 #fashion Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 6:05 PST

En un artículo en Dazed, la periodista musulmana Ruqaiya Haris ha dado su punto de vista sobre que Lohan esté celebrando el Ramadán:

"Me siento genuinamente feliz por ella. Lindsay ha pasado por problemas con el abuso de alcohol y de drogas, además de depresión que han sido bien documentados (o explotados) por la prensa, y creo que podría ser algo bonito si al fin pudiese encontrar algo de paz a través del islam".

Lohan ha explicado que ha leído el Corán, ha rezado vestida con ropa islámica y probó durante tres días el Ramadan. "Fue duro, pero estuvo bien. Me hizo sentir bien", aseguró la actriz.

