Cuando Lady Gaga intentó rapear al ritmo de Kendrick Lamar... y le salió regular

Ya sabemos que en Internet cualquier cosa con más de semana y media ya se considera del Cretácico superior, así que rescatar algo subido a YouTube en 2012 queda entre cutre y raro, pero podemos jurar que tenemos motivos para hacerlo. Lo que os vamos a enseñar es un "mal de muchos consuelo de tontos" en toda regla, pero un chutecillo de ánimos a mitad de semana nunca está demás.

En este vídeo del Pitchfork Music Festival podemos ver a Kendrick Lamar metiéndose a tutti en bolsillo cuando, en el segundo 00:25, aparece Lady Gaga, muy metida en el papel, muy "mira, no sé lo que hago, pero todo ok", muy intentando molar y no saliéndole bien.

Por un Instante, Lady Gaga, queen del be yourself cae en el postureo festivo

Por un momento, Lady Gaga es cualquiera de nosotros moviendo los labios sin tener ni puta idea de lo que dice la canción

O pegándole un sorbo al cubata cuando llega el trozo de la letra que no nos sabemos

Lady Gaga somos todos cuando intentamos perrear y los pies se nos enganchan en el suelo pegajoso de la discoteca

Y cuando todo el mundo baila una canción con coreografía y somos los únicos que no se saben los pasos

Por un segundo, Lady Gaga es todos nosotros.