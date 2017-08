Ladrones de chocolate roban 20 toneladas de Nutella y huevos Kinder en Alemania

Adobe Stock.

Como mi experiencia como ladrona es solo a nivel amateur, limitada a manganta adolescente de maquillaje y trapos en grandes almacenes, esto es solo una teoría, no una afirmación, pero ahí la dejo:

Creo que, lo mismo que dicen que ir a hacer la compra con hambre es mala idea, porque acabas comprando un montón de comida que no deberías, salir a robar con hambre es una mala idea por el mismo motivo.

Y si no, que alguien me explique esto:

"Ladrones de chocolate roban 20 toneladas de huevos Kinder y Nutella en Alemania. El precio de este alijo de confitería está valorado en hasta 70.000€".

El robo sucedió en Neustadt, Alemania, entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y la policía no tiene nada claro si trata de un crimen planeado u oportunista.

Los agentes están investigando la posible relación con el robo de otro camión vacía en las proximidades de la ciudad de Weimar y otro de un camión con 30 toneladas de zumo de fruta que tuvo lugar el sábado por la mañana en Wittenburg.

¿Está una nueva mafia del sector de la merendola estableciéndose en tierras germanas? Es posible, pero yo tengo mi propia teoría al respecto.

Tirando un poco de hemeroteca y de mi olfato detectivesco, me he montado esta improbable pero no imposible paja mental: Resulta que esta no es la primera vez que en Alemania roban un arsenal de Nutella. En el año 2013, en la ciudad de Niederaula, un grupo de ladrones se hizo con un camión con cinco toneladas de la preciada crema de cacao valoradas en torno a los 15.000€.

¿Y si detrás de ambos robos se encuentra un culto de adoradores del chocolate que utiliza la Nutella en sus ceremonias secretas? Pensad que esta peña podía estar muy loca, no tienen miedo a la delincuencia ni a la diabetes, y este nuevo robo implicaría que están creciendo en fuerza y número.

Ante la duda, el cuerpo de policía ha advertido a la población en un comunicado. "Cualquiera a quien lo ofrezcan grandes cantidades de chocolate a través de vías no convencionales debe reportarlo a la policía inmediatamente".

