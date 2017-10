LEGO lanza una colección de científicas de la NASA para luchar contra el machismo en la ciencia

La ingeniera Margaret Hamilton.Maia weinstock/flickr /wikimedia commons

Lego ya no son muñecos en los que solo las figuras masculinas investigan y van al espacio. La redactora jefa de MIT News, Maia Weinstock, fanática de las colecciones de estos juguetes, impulsó una campaña necesaria: visibilizar a las mujeres que sacaron adelante programas en la agencia espacial estadounidense. La idea recibió más de 10.000 apoyos este año y LEGO captó el mensaje.

"Históricamente, las mujeres lucharon para obtener aceptación en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)", escribió Weinstock. "Sin embargo, en muchos casos sus contribuciones son desconocidas o subestimadas".

Bajo el nombre 'Mujeres de la NASA', cuatro científicas pasarán a formar parte de los días en los que se imagina y juega en la infancia. Estas son sus historias:

Margaret Hamilton creó el software de vuelo a bordo para las misiones de Apolo 11 a la Luna en los años 60. La ingeniera hizo posible que el aterrizaje terminara en éxito. El programa informático primaba tareas imprescindibles y dejaba otras menores en segundo plano para que no se colapsara el sistema. "Nuestros astronautas no tenían mucho tiempo, pero afortunadamente, tuvieron a Margaret Hamilton", expresó el Barack Obama. Margaret Hamilton recibió la Medalla de la Libertad en 2016, un galardón que concede el presidente de EEUU.

Sally Ride fue la primera estadounidense que subió a las estrellas. Viajó al espacio en 1983 y estuvo en órbita durante seis días en esa primera vez. Física de profesión, luchó para que las niñas se adentraran en las maravillas de las ciencias y estudiaran sus carreras universitarias. "Neil Armstrong dio un pequeño paso para el hombre en 1969, pero Sally Ride ha dado un paso mucho más largo para hombres y mujeres ahora", dijo entonces Margaret Heckler, Secretaria de Sanidad del Gobierno norteamericano. Sally Ride murió en 2012, a los 61 años, por un cáncer de páncreas.

Mae Jemison también se lanzó al espacio y pasó a la historia por ser la primera afroamericana. Salida de la Facultad de Medicina, entró a la NASA y estuvo desde 1987 a 1993. Luego decidió fundar Jemison Group, Inc., una compañía que creó sistemas de comunicaciones satelitales. Dirigió el Instituto Jemison, en Inglaterra, donde se centró en avances tecnológicos para países en desarrollo.

Nancy Grace Roman se convirtió en una de las primeras ejecutivas de la NASA. Se le conoce como ' Madre del Hubble' por su esencial papel en planificar uno de los telescopios más importantes que tenemos para descubrir el cielo. "No recuerdo exactamente cuándo me interesé por la astronomía, pero sé que era muy pequeña. Organicé un club de astronomía para mis amigos cuando tenía 11 años", decía en una entrevista en 2015 que la homenajeaba en su 90 cumpleaños.

