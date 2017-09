Kylie Jenner explica por primera vez el motivo que la llevó a inyectarse los labios

INSTAGRAM @kyliejenner.

Hasta ahora Kylie Jenner solo había hablado en público una vez sobre los procedimientos cosméticos que había utilizado para conseguir aumentar sus labios. Fue hace un par de años, en un capítulo de Keeping Up With the Kardashians, cuando por primera vez reconoció inyectarse rellenos temporales. Pero nunca había querido explicar el porqué.

Ahora, en el último episodio de su reality Life of Kylie, Jenner ha querido abrirse y explicar qué la llevo a querer cambiar su apariencia de una forma tan radical.

"Tenía 15 años y estaba insegura sobre mis labios. Tengo los labios muy finos. Y cuando me di uno de mis primeros besos el chico, él me dijo, 'No pensaba que ibas a besar bien porque tienes los labios muy pequeños'".

Vaya, parece que a ese chaval nadie le había enseñado que no es obligatorio decir todo lo que se te pasa por la cabeza. A la Kylie adolescente este comentario acabó de reforzarle un complejo que ya arrastraba.

"No me sentía deseable o guapa. Quería muchísimo tener unos labios grandes. Perfilaba mis labios para crear la ilusión de que eran más gruesos y, finalmente fue como, esto del perfilador no está funcionando, y terminé haciéndome los labios".

Eso sí, la reina de Instagram sigue sin reconocer que haya pasado por el quirófano para ningún procedimiento permanente. "Es molesto escuchar cada día que eres una persona falsa y de plástico cuando no es verdad", explicó.

Kylie no siempre ha sido tan abierta sobre los métodos que utiliza para resaltar sus labios. En 2014, tras un evidente cambio en su imagen, los rumores sobre el aumento de labios de Kylie se volvió la comidilla de todo el mundo. En un primer momento Jenner negó rotundamente haber pasado por la consulta del cirujano plástico.

En un tuit (ahora eliminado) dijo que los rumores estaban hiriendo sus sentimientos y eran "algo insultantes". Después, quiso recordarle a todo el mundo que tal solo tenía 16 años.

Just in case anyone forgot.. I'm 16 — Kylie Jenner (@KylieJenner) 10 de abril de 2014

"En caso de que alguien se olvide... tengo 16".

Como en la adolescencia un año es un mundo de diferencia, en 2015, con 17, decidió sincerarse y contar la verdad en un episodio de Keeping Up With The Kardashians. "Tengo rellenos labiales temporales. Es solo una inseguridad mía y es algo que quería hacer. Todo el mundo nos está machacando siempre. Quiero admitir lo de los labios, pero la gente siempre va tan deprisa a la hora de juzgarme. Puede que haya caminado de puntillas alrededor de la verdad, pero no mentí".

Kylie ha dicho también que debería haber sido sincera sobre sus inyecciones labiales desde el principio, ya que era "demasiado obvio" que estaba haciendo algo para aumentarse los labios y también ha recomendado a quienes quieran pasar por este procedimiento, que se lo tomen con calma, ya que las cosas se les podrían llegar a ir de las manos como le pasó a ella en un principio.

"Cuando te los haces por primera vez estás como, 'Oh, podría ponérmelos un poco más grandes en ese lado'. Volvía y era como 'Se han bajado y creo que podrían ser más grandes. Pero fui demasiado lejos. Era muy doloroso".