Perez Hilton sugiere a Kyle Jenner que aborte y desata el cabreo en las redes sociales

Después de días de rumores, Caitlyn Jenner lo ha confirmado: Kylie Jenner espera un hijo de su novio el rapero Travis Scott. Y, claro, Internet ha estallado con la noticia.

Kylie Jenner being pregnant is a bigger plot twist than y’all wanting to fuck Pennywise. 2017 is wild man. pic.twitter.com/b6w2ZvVoWh — Caleb JJ 💡 (@inspiredcaleb) 22 de septiembre de 2017

"Que Kylie Jenner esté embarazada es un giro de guión más grande que todos vosotros queriendo follarons a Pennywise. 2017 es una locura, tío".

Kylie Jenner is allegedly pregnant and you best BELIEVE I am spreading the news like it's my own sister's pregnancy. — Maggie Burgess (@EmKayBeee) 22 de septiembre de 2017

"Kylie Jenner está embarazada y no tengáis ninguna duda de que estoy difundiendo la noticia como si fuese el embarazo de mi hermana".

I just sent a company wide email telling everyone that Kylie Jenner is pregnant and everyone is SHOOK — j•a•k•e (@jakeloganhobey) 22 de septiembre de 2017

"Acabo de mandar un mail a toda la empresa contando que Kylie Jenner está embarazada y todo el mundo está FLIPANDO".

me: gotta finish my work before the weekendinternet: kylie jenner is pregnantme: pic.twitter.com/g6jY4XkWpg — Julia Pugachevsky (@jaypugz) 22 de septiembre de 2017

"Yo: tengo que acabar el trabajo antes del fin de semana.

Internet: Kylie Jenner está embarazada.

Yo: ________ ".

Según se comenta, Travis y Kylie son conscientes del embarazo desde el embarazo desde el mes de julio. Aunque la pareja lleve saliendo apenas medio año, ya dejaron claro que van en serio: recientemente se hicieron un tatuaje juntos.

Travis Scott and Kylie Jenner got matching butterfly tattoos pic.twitter.com/tLQ7zjYwtI — Rap-Hub (@RapHubDaily) 14 de junio de 2017

"Travis Scott y Kylie Jenner se han hecho tatuajes de mariposa a juego".

Pero esto, sumado a la juventud de ambos (Kylie tiene 20 años y Travis 25) ha hecho que muchos se lleven las manos a la cabeza.

Tío es que Kylie es muy joven, que hace embarazada... — lucía. (@ilycxrstairs) 22 de septiembre de 2017

Kylie está embarazada y es más joven que yo.Me está subiendo la ansiedad de solo pensarlo. — CryBaby (@Celiarbd_) 22 de septiembre de 2017

Y dejan caer con bastante rintintín que cómo es posible que haya decidido ser madre después de haber cortado con su ex Tyga por ser demasiado joven.

Kylie Jenner corto con Tyga porque estaba muy joven para esa relación pero está embarazada de su novio de 5 meses 😂 #nomamar — mimi Briones (@mimibriones) 22 de septiembre de 2017

Kylie dice que terminó su relación con Tyga pq esta muy joven para eso, sale embarazada, wtf — val (@doesmatter_) 23 de septiembre de 2017

Otros, sin embargo, no pueden evitar hacer bromas ante tanto dramatismo. Todos sabemos que con la situación económica de Kylie a ese bebé no le va a faltar de nada, por muy joven que sea ella.

¿Kylie esta embarazada? Dios mío y con esta situación, esa muchacha tan joven teniendo que hacer colas para la leche. Y los pañales. — María ☔ (@LaQueAja) 24 de septiembre de 2017

Que Kylie esté embarazada siendo tan joven no genera el mismo impacto que otra madre joven xq onda ella tiene un imperio y una es pobre — Nerd Sin Vida (@CamiGreenIdiot) 23 de septiembre de 2017

Kylie J. está embarazada, es más joven que yo y aún así podría darle una vida de lujo a 10 niños y yo no podría darme de comer ni a mi misma — Elisa (@grace_esc) 23 de septiembre de 2017

Alguno que otro incluso querría ser ese bebé.

Apparently Kylie Jenner is pregnant and honestly I hope I'm the child — nick tangorra (@nicktangorra) 22 de septiembre de 2017

"Aparentemente Kylie Jenner está embarazada y honestamente espero ser el hijo".

Sin duda la reacción más polémica de todas ha sido al del rey de los cotilleos, Perez Hilton, que en un vídeo que ha subido a su canal de YouTube ha dicho sin paños calientes que Kylie debería abortar.

"Amo la vida. Amo a los bebés. Pero si fuera Kris Jenner le hubiese dicho a esa chica que abortara".

"Seamos serios con esto, gente, Kylie Jenner y Travis Scott no van a durar. No van a ser felices para siempre. Van a tener un bebé y apenas se conocen. Pero ya sabéis, ¡es genial para el negocio!".

"Bebés cuidando bebés. Ya sabes, el programa de las Kardashians está a punto de terminar así que Kylie quiere conseguir un papel en Teen Mom. En estos momentos es cuando ser pro-aborto viene bien. Simplemente no entiendo en qué están pensando".

How can you tell someone to get an abortion? Your so fucked up — Dash Doll Ж (@khloloverdoll) 23 de septiembre de 2017

"¿Cómo le puedes decir a alguien que aborte? Estás enfermo".

This is honestly so offensive. To even suggest someone get an abortion is repulsive. This is disgusting. You should issue a public apology. — danielle ❎ (@daniellenjnj) 24 de septiembre de 2017

"Sinceramente, esto es tan ofensivo. El hecho de sugerirle a alguien que aborte es repulsivo. Es asqueroso. Deberías hacer una disculpa pública".

Horrible. How can you be pro CHOICE yet TELL SOMEONE what they should do with their body!? So what if they break up?! You're a single dad! — Sinead 🌹 (@Sineadd_xo) 23 de septiembre de 2017

"Horrible. ¿Cómo puedes estar a favor del DERECHO al aborto y DECIRLE A ALGUIEN lo que ha de hacer con su cuerpo? ¿Qué más da si rompen? ¡Tú eres un padre soltero!".

Después de ver lo cabreada que estaba la gente con su vídeo, Hilton decidió compartir otro en el que a priori iba a disculparse y desdecirse de lo que comentó en el anterior, asegurando que ni mucho menos estaba tratando de decirle a Kylie que tuviera que abortar, sino que si él fuera su madre, es lo que le hubiera dicho que hiciera. Vamos, que finalmente, ni se disculpó ni se desdijo demasiado, aumentando más si cabe la mala hostia colectiva.

No, Hilton, no. Ni tú, ni su madre, ni NADIE sois quién para decirle a una mujer adulta embarazada si ha de tener o no ese niño. Fin de la discusión.

It's not Kris' place to tell Kylie to have an abortion. It's no one's choice but her own. Since the time for that is up it's a moot point. — Stacey (@StaceyTimms) 25 de septiembre de 2017

"Kris no tiene que decirle a Kylie que aborte. La decisión es solo suya. Y como el tiempo para eso ha pasado, hasta eso es discutible".

Lol @ you thinking if you were someone's mother you'd have the right to tell your adult child to get an abortion. Fuck off. — Melissa (@Captain_Niall89) 24 de septiembre de 2017

"Lol, y tú pensando que si fueras la madre de alguien tendrías el derecho de decirle a tu hijo adulto que aborte. Que te jodan".

You have no idea what type of mental scarring an abortion can leave shut the fuck up and go back to blogging about Lindsay lohan — Po (@poalexander8) 24 de septiembre de 2017

"No tienes ni idea del tipo de consecuencias mentales puede dejarte un aborto. Cállate la puta boca y vuelve a bloguear sobre Lindsay Lohan".

De momento Kylie no ha respondido a Perez Hilton, ni ha hecho ningún tipo de comentario al respecto de su embarazo.