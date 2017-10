Ksenia Sobchak, la presentadora de TV y celebrity millonaria que quiere destronar a Putin

Arte PG

“Soy una candidata contra todos”. Así de tajante anunciaba la periodista, activista y miembro de la socialité moscovita, Ksenia Sobchak, su intención de presentarse a las próximas elecciones presidenciales de Rusia en marzo de 2018. “Me niego a jugar el papel de otra persona, tomar el puesto de otros. Desde el principio digo lo que voy a hacer en estas elecciones: te contaré lo mal que están las cosas en el país, diré que el sistema debe cambiarse, exigiré la liberación de Aleksey Navalny y su registro como candidato en las elecciones presidenciales y la liberación de todos los presos políticos”, añadía la periodista rusa.

A través de una carta abierta enviada al diario Vedomosti, Ksenia Sobchak daba la sorpresa ofreciéndose como alternativa al poder inamovible de Vladimir Putin.

Срочная новость - все сюда: www.sobchakprotivvseh.ru Una publicación compartida de Ксения Собчак (@xenia_sobchak) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 8:32 PDT

Hija de Anatoli Sobchak, el que fuera alcalde de San Petersburgo y el hombre que le dio a Vladímir Putin su primer puesto político al dejar la KGB, y de la parlamentaria rusa Lyudmila Narusova, su carrera se había desarrollado en gran medida en el mundo de la televisión y el espectáculo.

Presentadora de televisión, actriz ocasional, diseñadora de ropa, modelo y miembro de la alta sociedad rusa, la carrera política de Sobchak comenzó a finales de 2011 cuando participó en las protestas contra el fraude electoral en las elecciones. "En los cinco años transcurridos desde la ola de protestas de 2012, mis ideas políticas se han consolidado y estoy dispuesta a declararlas y a defenderlas al más alto nivel", se puede leer en la carta publicada ayer.

Desde 2004 había sido presentadora de una especie de Gran Hermano ruso, Dom-2, show que abandonó cuando se centró en su activismo político. También participó en la campaña contra la reelección de Vladimir Putin como observadora en las elecciones presidenciales de marzo de 2012. Y fue una de las activistas cuya casa fue registrada ese mismo año por el Comité de Investigación de Rusia.

"Tengo una actitud responsable hacia las acciones en el ámbito público y, consciente de los riesgos y la gran complejidad de la tarea, he decidido que mi participación en los comicios presidenciales puede ser un paso hacia los cambios que el país tanto necesita", explicaba la periodista. En otro punto de la misiva, Sobchak animaba a los ciudadanos a mostrar su desacuerdo con “el poder que quiere mantenerse un cuarto de siglo; con la destrucción de la educación y la sanidad, con la monstruosa corrupción y propaganda que impregna desde la escuela rural hasta el Kremlin, (...) con la guerra y el aislamiento internacional".

Tras hacer pública su intención de presentarse a las elecciones, el portavoz personal de Putin, Dimitry Peskov, declaró la legitimidad de la candidatura de Sobchak. “Si he entendido bien, Ksenia cae totalmente bajo la disposición de nuestra Constitución”, dijo. “Ella es una ciudadana rusa que, según la Constitución, puede ser válida para presidenta, como es natural, después de la finalización de todos los procedimientos y trámites necesarios, que también se detallan en nuestras leyes”, añadía.

Para hacer oficial su candidatura independiente, la periodista debe recoger 300.000 firmas que le permitan presentarse sin aparecer en las listas de ningún partido político.

Y aunque la candidatura de Sobchak ha levantado un gran revuelo en Rusia, la propia presentadora es consciente de que las elecciones de marzo no son el mejor momento para presentarse. Mismos candidatos que otras elecciones y una oposición descabezada tras la inahibilitación del líder opositor Alexei Navalny por tener antecedentes penales.

Precisamente hace tan solo un mes y en medio de los rumores que indicaban que la periodista se iba a presentar como candidata, el propio Navalny tuvo un agrio intercambio de acusaciones con Sobchak. El 21 de septiembre, Navalny se dirigía a sus seguidores en YouTube y les advertía de la posible candidatura política de Sobchak como un “juego repugnante del Kremlin”.

"La idea del Kremlin es muy simple", explicó el líder opositor. "Necesitan un candidato liberal caricatura, especialmente si ellos no quieren que yo participe en las elecciones. Ellos dirán: 'No vamos a permitir a Navalny postularse a las elecciones porque es un extremista con antecedentes penales pero mira, aquí está Ksenia Sobchak. Ella dice que todo lo que la oposición quiere”. Para él, Sobchak no era una candidata fuerte y simplemente se trataba de una manera de distraer “la atención con una liberal hazmerreír”.

Sobchak no tardó en contestar y acusó a Navalny de pretender monopolizar la oposición rusa y de no apoyar activamente la campaña liderada por el político de la oposición Dmitry Gudkov en las elecciones municipales de Moscú. Además, negó que tuviera un proyecto político entre manos y aseguró que se había centrado en su labor periodística.

Sin embargo, un mes después los rumores han sido confirmados por la propia candidata. ¿ Será capaz Ksenia Sobchak de descabezar el poder que ostenta Vladimir Putin desde 1999? O como dicen los medios rusos estos días, ¿todo se trata solo de un intento del Kremlin de “animar” las elecciones presidenciales de marzo de 2018?