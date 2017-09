Parece que Jon Snow sí sabía algo: Kit Harington y Leslie Rose se van a casar

Getty.

En Junio, Kit Harington confesó en The Late Late Show de James Corden que él y Leslie Rose (ambos de 30 años) estaban viviendo juntos, pero parecía que lo de casarse todavía le quedaba un poco lejos.

Kit llevaba 10 años viviendo con su mejor amigo, y cuando este decidió mudarse con su novia, él también se lanzó a dar el paso. "Me he mudado con mi otra mejor amiga, Rose. Estoy muy muy feliz y está yendo bien", dijo.

Pero cuando Nicole Kidman, que también estaba invitada al programa ese día, le preguntó, "¿Os vais a casar?", él se puso un poco nervioso. "Oh, wow", dijo riéndose. "Simplemente creo que está bien, si vais a vivir juntos, que al menos estéis comprometidos", siguió ella. "¡Estoy peleando duro por ella ahora!". "¡Me acaba de poner en evidencia Nicole Kidman! Quiero decir.. vayamos paso a paso, paso a paso".

Parece que la convivencia está yendo muy bien, porque solo tres meses después de ver a Harington con la gotita de sudor cayendo por la frente cuando salió el tema, él y Rose están comprometidos, y fue él quien se lo propuso a ella.

Según publicó Life & Style, "Kit recientemente cocinó una cena romántica con velas y le propuso matrimonio. Ella se echó a llorar e inmediatamente dijo que sí". La pareja decidió anunciar su compromiso en el diario Times in England.

"El señor K.C. Harington y la señorita R.E. Leslie. El compromiso anunciado es entre Kit, el hijo más joven de David y Deborah Harington de Worcestershie, y Rose, la hija mediana de Sebastian y Candy Leslie de Aberdeenshire".

Aunque a más de uno le ha dolido enterarse de que esa posibilidad entre un millón que tenía de beneficiarse a Jon Snow o Ygritte se ha esfumado.

Kit Harington and Rose Leslie to wed.Huh. Ygritte didn't join #GameOfThrones until season 2, so I literally saw him first. — idspispopd 😈 (@Bhaal_Spawn) 27 de septiembre de 2017

"Kit Harington y Rose Leslie se Casam. Um, Ygritte no se unió a Juego de Tronos hasta la segunda temporada, así que literalmente yo le vi primero".

me parece una falta de respeto que Rose Leslie se haya mudado al departamento de Kit Harington en vez de mudarse los dos conmigo — Carolina Zavala (@carolinazv_) 15 de septiembre de 2017

La mayoría se alegra de ver que la pareja emblema de los #relationshipgoals vaya a darse el sí quiero.

Not into celeb gossip but when I see #KitHarington & #RoseLeslie talk about each other I smile . Now they are engaged . Awwww — Mark Whittaker (@mawhittaker) 27 de septiembre de 2017

"No estoy metido en los cotilleos de famosos, pero cuando veo que Kit Harington y Rose Leslie hablan el uno del otro sonrio. Y ahora está comprometidos. Awwwww".

Me at the news of Kit Harington and Rose Leslie getting engaged pic.twitter.com/1VBJJnuivG — LJ 🌼 (@lauracjayy) 27 de septiembre de 2017

"Yo viendo en las noticias que Kit Harington y Rose Leslie se han comprometido".

All is right in the world when Kit Harington and Rose Leslie get engaged <3 #GoT — Dr Jennie Drabble (@JennieDrabble) 27 de septiembre de 2017

"Todo va bien en el mundo cuando Kit Harington y Rose Leslie se comprometen".

Los actores empezaron su relación en 2012 al encontrarse interpretando juntos a Jon Snow e Ygritte en Game of Thrones, y rompieron un año después. Después de muchos rumores de reconciliación, confirmaron que habían vuelto en abril de 2016.

Un mes después de hacer pública su relación, Harington quiso compartir que el rodaje en Islandia de la segunda temporada fue para él el momento más feliz trabajando en la serie. "Porque el país es precioso, porque la aurora boreal es mágica y porque allí fue donde me enamoré", explicó a L'Uomo Vogue. "Si tú ya te sientes atraído hacia alguien, y después interpretas que estás enamorado en el programa, es muy fácil enamorarse de verdad".

[Vía PEOPLE]