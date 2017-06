¿Qué está pasando con las orejas del líder norcoreano Kim Jong-Un?

Arte PlayGround

Si te preguntaran cuál es el arma más poderosa de Kim Jong-un y su régimen norcoreano seguramente te vendrían a la cabeza bombas nucleares, misiles de largo alcance o tanques mastodónticos.

Sin embargo, el arma secreta más poderosa de Corea del Norte es mucho más pequeña, corta y mutila pero no produce sangre y es completamente silenciosa. Y, además, cabe dentro de un simple ordenador.

Sí, en Corea del Norte le dan muy fuerte al Photoshop.

Como todo buen régimen autocrático, la propaganda es uno de los instrumentos más potentes que tiene el Gobierno norcoreano para demostrar que nopasanada, que todoestábien por allí. Y si hay que meterle un poquito de Photoshop para transformar la realidad y hacerla más apetecible ¿Por qué no?

Aunque por el camino clones ovejas, mutiles piernas y crees escenas surrealistas de cosas que nunca tuvieron lugar.

Un pequeño ejemplo de las artes digitales de Corea del Norte

Y otro, por si no te ha quedado claro que son una basura

Ahora los expertos han descubierto que el informático de Corea del Norte utiliza el Photoshop no solo para simular lanzamientos de cohetes que nunca sucedieron, sino para retocar algo mucho más mundano: las orejas de Kim Jong-un.

Por lo visto, el líder norcoreano no está muy contento con sus apéndices y no duda en retocarlos para las fotos oficiales.

La revista Motherboard se hace eco de las investigaciones de Dave Schmerler, analista en el James Martin Center for Nonproliferation Studies y de Jeffrey Lewis, director del East Asia Nonproliferation Program en el Instituto Middlebury de estudios internacionales de Monterrey, quienes, gracias a un software forense, descubrieron el truco de las orejas del dictador.

Dave y Jeffrey utilizaron Tungstène, un programa de análisis fotográfico que detecta las imágenes con patrones repetidos, ediciones falsas y formas manipuladas, y los resalta en colores más oscuros. Y voilá, siempre la cara de Kim Jong Un aparece con restos de haber sido photoshopeada.

La foto "original"

Y el análisis fotográfico

Por otro lado, no son necesarios programas informáticos ni ser un genio del arte digital para percatarse de que en imágenes como esta… hay algo que no cuadra.

David Schmerler también incidía en la posible enfermedad del líder norcoreano a través de este tuit.

Sometimes we see editing in pictures of Kim Jong Un - particularly around his ear - wonder if this has anything to do with it? pic.twitter.com/ggmy1yUOIn