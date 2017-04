Kim Kardashian recuerda el robo a punto de pistola: “estaba destinada a que me pasara”

Un robo de 9 millones de dólares, titulares que corrieron como la pólvora por internet y un susto de por vida. En octubre del año pasado, dos ladrones asaltaron a Kim Kardashian a punta de pistola en París y, seis meses después del suceso, la reality star ha acudido al programa de Ellen DeGeneres para recordar lo sucedido.

“ Estaba destinada a que esto me pasara. Las cosas suceden en la vida para que aprendas”, explicó emocionada y entre lágrimas una de las protagonistas de Keeping Up with the Kardashians.

La estrella estadounidense recordó el momento en el que cinco hombres enmascarados y disfrazados de policía entraron en su residencia de París, mientras ella se hospedaba allí con motivo de la semana de la moda.

Dos de los agresores la apuntaron con la pistola en la cabeza y la ataron en el suelo del cuarto de baño. El botín, lo tenían claro: el anillo de boda que le regaló su marido Kanye West, valorado en 4,5 millones de dólares, y otras piezas de bisutería.

Kardashian afirmó que ahora es una persona nueva y que el robo la ha cambiado por completo: “No es ningún secreto, lo habéis visto en televisión. Yo antes era muy superficial pero ya no me importan nada los objetos. Ya no soy la que era antes”.

"Por supesto que cuando te has comprometido quieres enseñar tu anillo y, si te compras un coche nuevo, quieres mostrarlo en las redes sociales. Pero eso no vale la pena. No quiero presumir de todo lo que tengo", le confesó a la humorista.

Sin ninguna joya visible, la celebrity de origen armenio confesó sentirse orgullosa de que sus hijos vean esta nueva versión de ella y de poder educarlos con valores menos ostentosos.