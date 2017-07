Kim Kardashian acalla la polémica sobre las supuestas rayas de cocaína encima de su mesa

Ay, ¿que sería de nosotros si no nos cayese del cielo de vez en cuando un salseo de famosos y droguis? A mí estás cosicas me dan la vida. Ojo, no en plan Amy Winehouse, que no queremos que se muera nadie, pero yo que sé, algún que otro titular Courtney Love style siempre nos dan vidilla al pueblo llano.

Como Lindsay Lohan anda últimamente muy ocupada con islamizarse y todo esto, la buena de Kim Kardashian ha tomado el relevo para darnos un poco de tema del que rajar. Situación: la mujer sube a Snapchat un vídeo rajando de un tema que no le interesa a nadie. De pronto, alguien se fija la mesa del fondo, estalla el rumor.

"Ohhh, Kim Kardashian pillada con cocaína".

"¡Que me aspen si eso no son un par de clenchas!", pensamos todos, y venga a hacer bromitas en Twitter.

You keep your sugar in cut lines? neat — Ben. (@Ben_Widdows19) 11 de julio de 2017

"¿Guardas tu azúcar cortado en rayas? que ordenada".

"Claro, chucherías...".

And the sugar happens to be lined up so perfectly pic.twitter.com/WAmHoZeuya — bob champagne (@soghal) 11 de julio de 2017

"Y el azúcar está tan perfectamente alineado".

"La tienda de golosinas de Dylan es algo así".

"Explica esto pro favor".

Kim, muy cabreada y muy digna, nos deja claro que no está para estas hostias. Que ella pasa olímpicamente de la farlopa y eso deben de ser restillos de azúcar de las gominolas que compró con su hija en una tienda de chuches super cool de Nueva York.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 11 de julio de 2017

"No juego con rumores así, por lo que voy a zanjarlo realmente rápido. Eso es azúcar de las golosinas que Dylans Candy Shop".

Resulta que es cierto que estuvieron en la tienda, aunque sigo pensando que eso parecen dos rayas como dos pianos de cola.

Kim Kardashian West & North West at Dylan's Candy Bar in New York City yesterday 07.10.17 pic.twitter.com/g5PGjRCdyE — Misz Goody2Shoes (@MiszG00dy2Shoes) 11 de julio de 2017

Kim cambia la versión. Ahora resulta que no es azúcar, son las vetas del mármol de la mesa. Jolín, que desafortunada casualidad, ¿no?

"Ok, chicos, acabo de volver a mi habitación de hotel. Le eché un ojo a la mesa, misma posición. Sigue ahí. Sí que fuimos a la tienda de golosinas y pensé que era azúcar de las chucherías, pero después de todo, esta mesa del fondo es de mármol chicos. En serio, pensé que era de las golosinas. Así que ya está, en serio, no es mi rollo, tengo niños, no es mi estilo de vida. Nunca he sido así. En serio que no puedo creer eso. Que es una mesa de mármol y yo pensaba que era de las chucherías. LOL".

Vaya bajón, parece que realmente no era coquita... Ay, LiLo, vuelve a la carga, que te echamos de menos.