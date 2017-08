Kim Kardashian se convierte en Jackie Kennedy para una revista... y enfada a mucha gente

Twitter @KimKardashian.

El estilismo de las fotos fue una elección arriesgada. El titular, más:

"La nueva primera dama de América Kim Kardashian y su hija North West".

Interview Magazine 📸 Steven Klein pic.twitter.com/6Um3JgOm8Q — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 de agosto de 2017

La portada de septiembre de la revista Interview presenta a Kim emulando la estética de la primera dama más icónica de la historia de Estados Unidos, Jackie Kennedy.

Y no es solo un paralelismo estético: "Para su aparición debut en la portada de una revista con su hija North, Kim Kardashian West se caracteriza como otra madre que cautivo a todo el imaginario americano con cada gesto: la primera dama Jaqueline Kennedy Onassis".

Aunque siempre se haya dicho que la imitación es la forma más sincera de la adulación, tocar los ídolos de la gente siempre es una jugada atrevida. Kim, la publicación, la estilista Patti Wilson y el fotógrafo Steven Klein sabían que los iban a despellejar vivos.

Probablemente, esa era parte de la intención.

You are nowhere near Jackie O. She had class and style, those things you lack. — J'Dub (@JenniWrenB) 28 de agosto de 2017

"No estás para nada cerca de Jackie O. Ella tenía clase y estilo, justo lo que a ti te falta".

Kim kardashian will NEVER be royalty. — Sherrie Dunn (@SherrieDunn16) 28 de agosto de 2017

"Kim Kardashian NUNCA será realeza".

She did not hit the mark with this - so disrespect to the Kennedy and what they went through - her team cud not come up with a better idea? — Elle to the Elle (@sakora1120) 28 de agosto de 2017

"No ha estado acertada con esto, es muy irrespetuoso hacia los Kennedy y lo que tuvieron que pasar, ¿a su equipo no se le pudo ocurrir una idea mejor?".

Um, no. You only wish you actually had a tenth of the class of Jackie Kennedy. — Aleksandr Cyplakov (@acyplakov) 28 de agosto de 2017

"Um, no. Ya te gustaría a ti tener una décima parte de la clase de Jackie Kennedy".

You could NEVER BE the great, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. NEVER! — Maverick (@MadamChef) 28 de agosto de 2017

"NUNCA podrás ser la maravillosa Jacqueline Bouiver Kennedy Onassis. ¡NUNCA!".

Y no es solo el "disfraz" de Jackie Kennedy lo que ha molestado al personal...

Instead of using this as an avenue to show that we r racially diverse but still one, they darkened Kim's complexion to match her daughter's — Bruce Bateman (@louis_vader) 28 de agosto de 2017

"En lugar de usar eso como una plataforma para mostrar familias racialmente diversas, han oscurecido la piel de Kim para que sea igual que la de su hija".

Que supuestamente hayan oscurecido la piel de Kim con maquillaje o photoshop ha indignado a más de uno. Igual la mujer ha estado tomando el sol y sois un PELÍN histéricos con estas cosas. Yo, al menos la veo igual que en su anterior publicación de Instagram.

I mean if they didn't want an interracial family on their cover, then they could have gotten 2 b/w celebs rather than using black face — Bruce Bateman (@louis_vader) 28 de agosto de 2017

"Quiero decir, si no querían una familia interracial en su portada, podían haber elegido una familia con dos personas blancas o dos negras en lugar de hacer un black face".

Pero algunos prefieren usar cualquier cosa como excusa para invocar a los dioses del Bad Blood...

"No eres negra".

Taylor is coming — Riri is dead 🌚 (@Theteamtay) 28 de agosto de 2017

"Taylor está de camino".

Anyway, ¿será esta la confirmación de que Kanye va a presentarse a las elecciones del 2020?